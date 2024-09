Serie D, Vado batte NovaRomentin. De Lucia: “Un’ora di livello, potevamo chiuderla prima. Al top tra due o tre partite”

Vado Ligure. “Sessanta minuti giocando un buon calcio, creando tanto e avendo più occasioni per chiudere la partita sul 3-0″. Questo l’inizio dell’analisi di mister Silvestro De Lucia dopo la gara vinta dal suo Vado contro il NovaRomentin.

“Loro sono una buona squadra, gli abbiamo dato la possibilità di riaprirla e ci siamo abbassati troppo – prosegue il tecnico -. La condizione non è ancora al massimo ma ci portiamo a casa questi tre punti per noi fondamentali“.

Inizia ad intravedersi ciò che De Lucia vorrebbe come mantra stagionale: “Si è visto qualcosa del Vado che mi piace: una squadra corta che era su tutte le seconde palle. Per vedere un Vado a 360° ci vorranno ancora due o tre giornate. Gli infortuni? Ci possono stare in un campionato così lungo dopo una preparazione piuttosto intensa. Non avrebbe senso attaccarmi ad infortuni e squalifiche”.