Serie D, due gol in tre minuti spengono la Cairese: la Sanremese vince 2-1

SANREMESE vs CAIRESE 2-0 (65′ Monticone, 68′ Raggio) Vado vs Novaromentin LIVE

Il sabato pomeriggio della Cairese sembrava aver preso una piega positiva. Un primo tempo giocato con attenzione e l’inserimento di Gueye poteva far presagire un futuro di partita più favorevole. Pronti via nella ripresa c’è stata la palla gol per Turone, ma a prevalere è stata la forza della Sanremese che, in tre minuti, è riuscita ad andare sul doppio vantaggio grazie alle reti di Monticone e Raggio.

L’equilibrio dei primi quarantacinque, quindi, è stato spezzato da questi episodi ravvicinati. Una pressione alta che la Sanremese ha attuato sin dal primo momento della gara, risultata decisiva nei momenti di difficoltà dei valbormidesi. I gialloblù ci hanno messo un po’ a riprendersi dal pesante uno-due matuziano e non sono riusciti a essere pericolosi. Questo fino al novantacinquesimo, quando Sassari è riuscito a riaprirla. Pochi secondi più tardi il triplice fischio. I tre punti vanno ai matuziani che al prossimo turno (infrasettimanale) affronteranno l’Imperia nel derby. Gli uomini di Boschetto, invece riceveranno l’Asti al Cesare Brin.

45′ + 5′ Segna Sassari! 2-1 per la Sanremese, partita riaperta ma troppo tardi: al calcio d’inizio successivo finisce la gara.

45′ Cinque minuti di recupero.

43′ Stava per segnare l’eurogol in rovesciata Tedesco ma la sfera esce a lato. Cairese in difficoltà, il tempo è sempre meno.

40′ Cesari in campo per Raimondo, ecco l’ultimo cambio della Sanremese.

36′ Cairese che sembra demoralizzata dalle due marcature subite nel giro di tre minuti. Se prima la prestazione dei gialloblù è stata assolutamente positiva, poi lo svantaggio ha creato un po’ di paure dentro il campo che non ha permesso la reazione.

34′ Grancara lascia il cambio a Maglione.

32′ Cambio per la Cairese, esce Castiglia per Floridia. I valbormidesi hanno bisogno di un gol per aprire la partita, serve maggiore incisività e lucidità per aprire la difesa di una Sanremese particolarmente compatta e pronta alla pressione.

28′ Un cambio per squadra: nella Sanremese entra Andreis per Giustarini, nella Cairese Ngamba per Silvestri.

26′ Ammonito Raimondo per un fallo al limite dell’area, a pochissimi passi dalla linea. Alta la punizione di Silvestri, esulta la Sanremese.

23′ Raddoppio Sanremese! Calcio di punizione battuto corto e in seguito a ricercare la porta. Ceratola respinge, Raggio si fa trovare pronto e ribatte a rete: matuziani sul doppio vantaggio in tre minuti.

20′ Sanremese in vantaggio! Monticone svetta di testa indisturbato su un cross dalla destra e insacca. Valbormidesi protestano per un fallo a centrocampo non fischiato dall’arbitro, ma non viene fischiato alcun contatto. Subito dopo il gol, Boschetto inserisce Chiarlone per De Mori

18′ Dentro Tedesco per Rocco, primo cambio per Gori.

17′ Trattenuta di Bregliano, stavolta è il capitano matuziano a prendersi il giallo.

14′ Ammonito Gueye, l’attaccante usa troppo il gomito saltando di testa a contrasto con Bregliano. Giallo anche per Boschetto qualche secondo più tardi per proteste, giudicate eccessive secondo il direttore di gara.

10′ Giustarini calcia la punizione e la deviazione porta la sfera sopra la traversa: calcio d’angolo Sanremese. Fallo in attacco poi dei matuziani, possesso che torna alla Cairese.

6′ Arriva il momento di Gueye: fuori Turone, ora i gialloblù hanno un nuovo riferimento offensivo.

3′ Prende un colpo alla spalla Castiglia, soccorso dalla panchina. Tutto ok per il centrocampista valbormidese, rientro in campo per lui.

2′ Occasione Cairese! Ottima palla di Sassari per Turone che si inserisce in area e, a tu per tu con l’estremo difensore di casa, calcia di pochissimo a lato. Applaude Boschetto dalla panchina.

Si riparte al Comunale!

Secondo tempo

Una buona prima frazione di gara per la Cairese. Poche le occasioni per passare in vantaggio, complice una pressione fortissima degli uomini di Gori, ma una tenuta del campo che per ora soddisfa Boschetto. Le chance più nitide le ha avute la Sanremese ma sono state tutte situazioni controllate da Ceratola e murate dalla difesa. Buono l’ingresso di Onkony, chiamato al decimo minuto a sostituire l’infortunato Gargiulo. Si attendono le due squadre in vista di un secondo tempo tutto da scoprire: i cambi potrebbero fare la differenza e per i gialloblù c’è Gueye che si sta scaldando con maggiore intensità. Sarà ancora lui ad incidere da subentrato?

45′ +2′ Duplice fischio di Zadrima: 0-0 tra Sanremese e Cairese, intervallo al Comunale.

45′ Due minuti di recupero.

42′ Bella incursione in area di Silvestri sulla destra che poi mette un interessante pallone in area: non ci arriva nessuno, era una bella occasione per i valbormidesi.

38′ Garbarino tenta il cross ma la palla sbatte sul giocatore avversario rimanendo in campo e disponibile al contropiede. L’imbucata sanremese per Rocco lo lancia in porta ma Ceratola esce prontamente evitando un ghiottissimo 1 vs 1 in campo aperto.

36′ Gori chiama una pressione molto alta alla sua squadra per schiacciare la Cairese nella propria metà campo, inducendola all’errore. Molto attenti finora gli uomini di Boschetto quando si trovano sotto pressione.

31′ Giustarini ammonito per un intervento su Boveri che stava staccando di testa per respingere.

29′ Serpentina di Raimondo che va alla conclusione con la parata di Ceratola. Sanremese ora decisamente più in partita.

27′ Gol annullato alla Sanremese. Cairese poco reattiva ed in ripartenza i matuziani passano in vantaggio con Giustarini. L’assistente però alza la bandierina, è fuorigioco. Proteste di casa con mister Boschetto infuriato per la troppa passività in fase difensiva.

23′ Calcio di punizione battuto dalla sinistra per la Sanremese con Monticone a colpire di testa: blocca in due tempi Ceratola, mani tra i capelli per il giocatore matuziano.

20′ Ancora nessuna occasione nitidissima per le due formazioni ma tanto studio in palleggio con pressing e coperture avversarie restando alti. Le squadre cercano di arrivare col palleggio sulle corsie laterali.

15′ Ritmo molto intenso in questo primo quarto d’ora di gioco. L’uscita di Gargiulo non sembra aver cambiato il piano tattico: in fase difensiva sei abbassano De Mori e Anselmo ad unirsi a Boveri, Garbarino e il neo entrato Onkony. Lavoro di copertura offerto anche da Castiglia, centro nevralgico del centrocampo insieme a Silvestri.

10′ Il difensore, infatti, non continuerà la gara: al suo posto Onkony.

8′ Botta per Gargiulo che non sembra poter continuare a giocare.

5′ Sanremese partita con piglio d’attacco. Cairese schierata con un 3-5-1-1 con Sassari riferimento centrale con l’inserimento di centrocampisti ed esterni in fase d’attacco. 3-4-1-2 per la Sanremese, che non cambia tra le due fasi.

Si parte al Comunale!

Primo tempo

Le formazioni:

Sanremese: 12 Maffi, 4 Bregliano, 7 Larotonda, 10 Rocco, 11 D’Antoni, 13 Monticone, 19 Raggio, 20 Lohamtov, 21 Gramcara, 26 Giustarini, 45 Raimondo. A disposizione: 1 Bohli, 3 Cesari, 6 Bechini, 8 Maglione, 9 Tedesco, 15 Di Fino, 29 Pasquale, 30 Andreis, 38 Incorvaia. Allenatore: Gori.

Cairese: 1 Ceratola. 2 Garbarino, 3 De Mori, 4 Boveri, 5 Gargiulo, 6 Castiglia, 7 Sassari, 8 Turone, 9 Federico, 10 Silvestri, 11 Anselmo. A disposizione: 12 Canonica, 13 Kone, 14 Ngamba, 15 Onkony, 16 Lartey, 17 Chiarlone, 18 Floridia, 19 Garcia, 20 Gueye. Allenatore: Boschetto.

Arbitra Zadrima di Pistoia, coadiuvato da Smecca (Carrara) e Barretta (Pistoia).

Sanremo. Dopo l’esordio in campionato con vittoria, la Cairese è pronta ad una seconda giornata che sa già di derby ligure: i gialloblù affrontano la Sanremese al Comunale, una delle squadre che conosce meglio la Serie D e con giocatori assolutamente interessanti. I matuziani sono reduci dalla sconfitta per 3-1 in casa dell’Albenga e hanno ovviamente l’intenzione di rifarsi immediatamente. Un impegno ostico, quindi, ma i valbormidesi hanno le carte in regola per dare continuità alla prestazione contro il Borgaro Nobis.