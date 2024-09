Serie D, Sanremese batte Cairese e ora arriva il derby contro l’Imperia. Gori: “Prova di grande maturità. Il nostro obiettivo? Vincere la prossima”

Sanremo. “I ragazzi sono stati molto bravi perché giocare contro la Cairese è molto difficile. Sarà una squadra che porterà via tantissimi punti alle squadre nobili di questo campionato”. Il tecnico della Sanremese Mattia Gori, riconoscendo il valore degli avversari, si tiene stretti tre punti raggiunti con una prestazione di livello.

“Non abbiamo mai perso la calma, anche nel primo tempo avevamo avuto una palla importantissima con Monticone su punizione e non siamo riusciti magari a creare altre occasioni limpide come ne abbiamo avute nel secondo tempo – dichiara Gori -. Abbiamo rischiato poco o nulla. Per me questa è una prova di grande maturità, sono soddisfatto. L’unica cosa per cui rosico, ma sono sicuro che rosica tutta la squadra, è il gol preso a tempo scaduto“.

Grande pressing sin dal primo minuto per i matuziani: “Noi siamo una squadra atleticamente prestante e la mia idea è questa. Abbiamo cercato di costruire una squadra che possa avere questo. Oggi abbiamo cambiato sei undicesimi della squadra di domenica. Domenica avevamo cambiato cinque undicesimi della squadra della coppa. Proprio perché abbiamo tanti giocatori che si devono lottare la maglia settimana per settimana e questo ci permette di tenere anche un livello atletico alto”.

“Qual è l’obiettivo della Sanremese per questa stagione? Vincere mercoledì“. Allo stadio “Nino Ciccione” ritorna il derby tra Imperia e Sanremese: “Affronteremo l’Imperia esattamente come abbiamo fatto in tutte le altre partite e la prossima, quindi, è la più importante. Stanno facendo ottimi risultati. Andiamo a giocare un derby fuori casa che manca da un po’ di anni. Quando si giocano tre partite in una settimana devi subito ricaricare e partire. La giochiamo con lo stesso spirito che noi mettiamo in tutte le partite, con un 1% in più perché sappiamo che però i nostri tifosi è molto importante“.