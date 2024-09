Serie D, l’Albenga da battaglia “gasa” mister Mariotti: “Aggressivi su tutti i palloni, c’è un’anima comune”

Inizia benissimo il campionato di Serie D dell’Albenga. La formazione di mister Marco Mariotti ha ospitato al “Riva” l’ambiziosa Sanremese battendola per 3 a 1 (doppietta Manes e goal di Legal, poi i matuziani accorciano con D’Antoni). Il risultato, certo, ma è soprattutto la prestazione a rendere felice l’allenatore degli ingauni, visto che ha rappresentato un bel passo avanti rispetto alla sconfitta in Coppa Italia contro l’Imperia.

“Abbiamo avuto una reazione importante rispetto a domenica scorsa. Ma voglio fare i complimenti anche alla Sanremese, è una squadra importante. Siamo stati più bravi su un campo che per la pioggia era al limite della praticabilità“, esordisce.

Il pressing e la lotta su tutti i palloni erano il margine di miglioramento richiesto ai bianconeri, squadra tecnica che su un campo appesantito dalla pioggia ha dovuto sfoderare soprattutto la sciabola: “Abbiamo giocato con una difesa più robusta, volevo una squadra aggressiva e propositiva. Abbiamo avuto voglia di arrivare per primi su tutti i palloni. Questa squadra ha un’anima comune, ci lavoriamo dal 2 di agosto. Peccato solo per l’espulsione di Manes e per Henrique, uscito per una contrattura. Ma Heatley al suo posto ha fatto una gran partita”.

L’allenatore è poi tornato sulla scelta di sposare il progetto bianconero: “Ho scelto a maggio, ci siamo messi a tavolino e abbiamo con convinzione iniziato questo progetto. Il gruppo squadra è un favoloso. Anche l’ambiente è compatto. Una scelta che mi dà tanta soddisfazione”.

“L’obiettivo – conclude – è combattere ogni partita e poi alla fine tireremo le somme. Cercheremo di fare meglio dell’anno scorso“.