Serie D, la Cairese esce sconfitta dal “Pochissimo”: vince il Fossano 1-0

Fossano. Al “Pochissimo” vince il Fossano, conquistando la sua seconda vittoria in stagione. Per la Cairese la seconda sconfitta in campionato, in quella che era stata definita una “finale di Champions”. Per fortuna dei gialloblù, lo era solo metaforicamente, con la squadra di Boschetto che rimane a metà classfica, a quota 6 punti. Gli stessi del Fossano, grazie al gol di Cenci al 76′ che ha regalato la vittoria ai blues. Una rete dalla distanza che ha permesso alla formazione di mister Merlo di concretizzare una prestazione decisamente positiva. Diverse, infatti, le chance dei padroni di casa che con lo stesso Cenci e Bongiovanni hanno sfiorato più volte il vantaggio. Per la Cairese, invece, poche opportunità di segnare: la più evidente a metà secondo tempo con il tentativo di Silvestri da fuori area che ha impegnato il portiere avversario.

Le formazioni del match:

Fossano: Cirillo, Prato, Berbenni, De Benedetti, Gallesio, Grandoni, Muratore, Cenci, Bongiovanni, Manno, Morganti. A disposizione di mister Alberto Merlo: Menino, Della Giovanna, Cesaretti, Zani, Garcia Boix, Alfieri, De Souza, Cociobanu, Yanken.

Cairese: Cerantola, Garbarino, De Mori, Boveri, Onkony, Castiglia, Sassari, Ngamba, Gueye, Silvestri, Federico. A disposizione di mister Riccardo Boschetto: Rizzo, Kone, Bellotti, Turone, Chiarlone, Catalano, Florida, Garcia, Vignaroli.