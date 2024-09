Serie D. La Cairese di Gueye e Onkony stende il Vado: “Avanti senza presunzione ma con ambizione”

Cairo. Volta alta la Cairese di Boschetto, vittoria per 2 a 1 contro il Vado al Brin che porta i gialloblù alla terza vittoria in cinque gare oltre alla sesta posizione in classifica. Le reti di Onkony e Gueye stendono i rossoblù nel derby. Per il giocatore francese sono già arrivati 5 gol, giocatore fondamentale per il gioco di Boschetto.

Una partita attesa per i due giocatori gialloblù: “Abbiamo lavorato molto bene questa settimana, soprattutto sulle tattiche. Aspettavamo questa partita. Ci sentiamo bene, soprattutto fisicamente. Sapevo fosse un derby, quindi avevo voglia di fare bene”.

Ancora un’altro gol per Gueye: “L’inizio è stato difficile, ma ora mi sento bene, sia fisicamente che mentalmente”.

Per finire, una dedica speciale: “Questo gol è per i tifosi. Sapevamo fosse una partita sentita per loro. Ora guarderemo partita per partita senza essere presuntuosi, però con molta ambizione“