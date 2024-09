Serie D, la Cairese debutta battendo il Borgaro Nobis: bomber Gueye subito decisivo

Cairo Montenotte. La Cairese batte 2 a 1 il Borgaro Nobis. I gialloblù vincono in rimonta grazie al bomber Chris Gueye.

Scelte di formazioni diverse rispetto a quanto visto in Coppa Italia in casa Cairese, schierata con il 4-3-3. Il ruolo di punta centrale è stato inizialmente affidato a Sassari, a sostegno Silvestri e Federico. A centrocampo, Castiglia è stato invece impiegato come regista davanti alla difesa, con ai lati Anselmo e Turone.

Decisivo è stato l’ingresso in campo di Gueye. La formazione piemontese è andata in vantaggio al 51′ con Montenegro. Al 57′ Gueye si è procurato e ha trasformato un calcio di rigore e al 71′ ha raddoppiato coronando un bel contropiede regalando così tre punti all’esordio in Serie D ai gialloblù neopromossi.

Cairese: Cerantola, Garbarino, De Mori, Boveri, Gargiulo, Castiglia, Sassari, Turone, Federico, Silvestri, Anselmo. A disposizione: Rizzo, Kone, Ngamba, Onkony, Vignaroli, Chiarlone, Florida, Garcia, Gueye. Allenatore: Riccardo Boschetto.

Borgaro Nobis: Vero, Montenegro, Satta, Bove, Antolini, Soplantai, Borin, Mosca, Moussaif, Zunino, Taraschi. A disposizione: Marcone, Moretti, Cassetta, Montesanto, De Fazio, Jannon, Fregnan, Beggi, Brumod. Allenatore: Roberto Falco.

Arbitro: Chindano di Como. Assistenti: Corbetta e Toniutto di Como

Gli altri risultati

Bra 1 – Asti 1, Albenga 3 – Sanremese 1, Cairese 2 – Borgaro 1, Chieri 2 – Saluzzo 1, Chisola 1 – Vado 1, Gozzano 1 – Fossano 2, Imperia – Ligorna (sospesa), NovaRomentin 1 – Derthona 1, Vogherese 2 – Città di Varese 2, Lavagnese – Oltrepò (rinviata)