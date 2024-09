Serie D, Castiglia promuove la Cairese: “Dato un bel segnale, contro il Borgaro Nobis una vittoria meritata”

Cairo Montenotte. Dopo l’eliminazione sofferta ai preliminari di Coppa Italia per mano dell’Imperia e un precampionato altalenante, per la Cairese domenica non è stato un esordio come gli altri. Dopo 33 anni infatti, i colori gialloblù sono tornati ad essere rappresentati nella quarta serie italiana. La piazza inoltre si sa, spesso è molto esigente, motivo per cui partire con un successo risultava essere di fondamentale importanza.

Alla fine così è stato: la Cairese guidata da mister Riccardo Boschetto si è imposta con il risultato di 2-1 in rimonta nei confronti del Borgaro Nobis ridando slancio all’entusiasmo creatosi in seguito alla promozione in Serie D. Oltre a Chris Gueye (autentico mattatore della sfida con una doppietta) e Federico Boschetto (viceallenatore della squadra), ad intervenire al termine del match è stato Luca Castiglia.

L’esperto centrocampista classe 1989 ha dichiarato: “Innanzitutto ci tengo a dire che siamo molto felici perchè non ci nascondiamo, abbiamo disputato un precampionato po’ sotto le aspettative motivo per cui ci tenevamo a partire bene. Oggi secondo me abbiamo dato un bel segnale, si sono visti un grande spirito di squadra e un grande spirito di sacrificio. Ci siamo presi questa vittoria con le unghie e con i denti e ce la portiamo a casa con grande felicità”.

“Abbiamo interpretato la partita nel modo giusto – prosegue l’intervistato -. Il campo era pesante ma noi siamo una squadra fisica e oggi si è visto rispetto agli avversari. Secondo me è una vittoria meritata soprattutto per quello che si è visto nel primo tempo dove potevamo andare in vantaggio già in un paio di occasioni. Il gol subito poteva tagliarci le gambe, ma Gueye è entrato davvero benissimo. È stato bravo prima a prendersi il rigore e poi a regalarci questa vittoria che ci teniamo stretti”.

Sulle prestazioni di Edoardo De Mori e Gabriele Federico e sul rapporto con i giovani dello spogliatoio, l’ex Juventus ha svelato: “Essendo il più vecchio cerco di dare più consigli possibili proprio come è accaduto con me in passato. De Mori e Federico hanno fatto una bellissima partita. Si sono calati nella parte, non è facile passare da una Primavera a una Serie D. Siamo contenti che ci diano una mano così importante”.

Infine Castiglia ha concluso guardando al prossimo impegno della Cairese, che sarà domenica in trasferta contro la Sanremese: “Noi prepariamo tutte le partite con questa mentalità e questo spirito che un po’ ci era mancato durante il periodo della preparazione. Se siamo questi possiamo essere fastidiosi per tutte le squadre. Non sarà semplice, ma la Cairese cercherà di andare a Sanremo per fare punti”.