Serie D: Cairese-Vado, segui il derby savonese – LIVE

Cairese-Vado 2-0 (50′ Onkony, 75′ Gueye)

Secondo tempo:

90′ Sette minuti di recupero.

88′ Punizione Vado dai venticinque metri sulla sinistra. Va Gagliardi, Cangane si tuffa e para.

86′ Vado in avanti. Lora allagerisce per Donaggio. Destro alto.

81′ Rete annullata al Vado per fuorigioco di Alfiero.

79′ Uscita avventata del portiere locale Cangane. Lora dalla trequarti, a porta vuota, non riesce a inquadrare lo specchio.

75′ GOL CAIRESE! Difesa vadese decisamente compassata. Gueye vince un contrasto dal vertice sinistro dell’area e batte Bellocci con uno splendido tiro a giro. Il pallone colpisce il palo e finisce in rete. Tripudio gialloblu in tribuna. Quinyo centro in campionato dell’attaccante di casa. Per il Vado è notte fonda. 2-0.

69′ Break Cairese. Onkony vince un contrasto e si porta in avanscoperta, venendo ribattuto all’ultimo da Venneri.

67′ Doppia opportunità Vado. Alfiero e successivamente Gagliardi vengono murati provvidezialmente da due difensori valbomidesi.

53′ Vita salta due avversari, venendo stoppato da Boveri da posizione favorevole.

50′ GOL CAIRESE! Corner dalla sinistra battuto corto da Sassari. Cross a centro area. Il portiere Bellocci esce a vuoto, mancando la palla. A porta sguarnita Onkony ribadisce in rete calciando sotto la traversa all’altezza del dischetto. 1-0.

Primo tempo:

45′ Fine primo tempo: Cairese-Vado 0-0.

38′ Gueye salta un avversario e si accentra. Destro a lato.

Stasi nella fase centrale del primo tempo. Il gioco ristagna al momento a centrocampo. Cairese molto accorta, il Vado prova e cercare spazi.

20′ Puntuale intervento difensivo in scivolata di Venneri su un tiro dal limite di Gueye.

18′ De Mori crossa dalla destra. Sassari svetta di testa, palla alta.

Trascorso il primo qusarto d’ora. Il Vado fa la partita tenendo in mano il pallino del gioco. La Cairese, disposta con una difesa 5 in fase di non possesso, chiude gli spazi ribadendo colpo su colpo, agendo di rimessa.

11′ Vita trova in mezzo Alfiero. L’attaccante vadese stoppa spalle alla porta e serve a rimorchio Gagliardi. Tiro dal limite, fuori di poco.

7′ Grande opportunità Cairese. Situazione analoga a quanto capitato pochi minuti fa dalla parte opposta. Pallone perso a metà campo, rapida verticalizzazione centrale. Gueye, lanciato a rete davanti al portiere, strozza troppo il tiro mandando fuori.

3′ Occasionisissima Vado. Brutta palla persa dalla Cairese a centrocampo. Mele lancia Vita sulla sinistra, il quale mette al centro. Alfiero, in una sorta di rigore in movimento, in equilibrio precario completamente solo davanti al portiere incredibilemente non inquadra lo specchio.

Tabellino:

Cairese: Cangane, Garbarino, De Mori, Boveri, Onkony, Castiglia, Sassari (67′ Silvestri), Ngamba, Gueye (90′ Belotti), Federico, Turone

A disp.: Rizzo, Catalano, Vignaroli, Chiarlone, Florida, Garcia, Kone. All. Boschetto

Vado: Bellocci, Montesano (61′ Capra), Bussaglia, Alfiero, Gagliardi (89′ Corengia), Vita (59′ Donaggio), Diop, Abonckelet (70′ Lora), Casazza, Venneri, Mele (59′ Di Matteo)

A disp.: Sattanino, Monteverde, Corengia, Agostino, Di Matteo. All. Cottafava

Arbitro: Lorenzo Spinelli (Cuneo). Assitenti: Simone Ambrosino e Andrea Lo Chiatto (Nichelino)

Note: Pomeriggio terso e soleggiato (24°), fondo d’erba naturale in buone condizioni. Angoli 3-1. Spettatori 300 circa.

Cairo Montenotte. Nella quinta giornata del campionato interregionale calcistico di Serie D, girone A, la Cairese riceve il Vado. Fischio d’inizio questo pomeriggio, allo stadio “Brin”, ore 15.00.

E’ il primo derby “savonese” della stagione. Anticipata al sabato, in quanto mercoledì è in programma il secondo turno infrasettimanale.

I gialloblu fra le mura amiche in campionato hanno fatto due su due; successi infatti con Borgaro (2-1) e Asti (3-1). I rossoblu, di contro, non hanno ancora vinto in trasferta; pareggio in casa del Chisola (1-1) e l’inaspettata debacle di Bra (5-0), che ha portato al terremoto interno con conseguente cambio di allenatore. La Cairese si presenta con 6 punti in classifica; Vado invece a 7.

L’ultimo incontro fra due squadre in gare ufficiali, in ordine cronologico, risale alla stagione 2018/2019. Campionato regionale di Eccellenza; ultima giornata, il Vado si impose 1 a 3 sul campo “Rizzo”, vincendo il torneo e festeggiando il salto in Serie D.