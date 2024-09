Serie D, Cairese batte Vado. Boschetto “Grande prestazione rischiando poco, tanti giocatori in crescita”

Cairo Montenotte. Al Brin contro il Vado di Cottafava la Cairese era chiamata ad una sfida particolarmente difficile. Dopo il successo in casa contro il Chieri, i rossoblù avevano ripreso a correre dopo la sconfitta rovinosa a Bra. Ma alla fine a vincere è stata la squadra di Boschetto: una prestazione maiuscola dei gialloblù premiata dai tre punti raggiunti con le reti di Onkony e Gueye.

Il tecnico gialloblù si è presentato in sala stampa elogiando la squadra: “Grande prestazione da parte dei ragazzi, hanno meritato la vittoria. Sono dispiaciuto per il gol finale. Non avremmo neanche meritato di prendere. Abbiamo rischiato molto poco. Faccio i complimenti ai ragazzi, stanno crescendo in maniera esponenziale. In casa abbiamo un abito importante: facciamo risultato e prestazione. Perché bisogna sottolineare la prestazione. Abbiamo fatto un primo tempo importante, avendo già occasioni importanti in primo tempo, quindi dobbiamo continuare così. Probabilmente dobbiamo mettere la stessa personalità fuori casa, però intanto per noi è un percorso, è una squadra giovane che sta iniziando a giocare insieme da poco, quindi bisogna avere pazienza, tanto sappiamo qual è il nostro percorso. Stiamo con i piedi per terra e continuiamo a fare prestazioni del genere”.

Il tecnico gialloblù sottolinea la stima per la società e per Federico Boveri, per il quale si attende l’annuncio per la carica di nuovo direttore sportivo del Novara: “Mi fa piacere“.

Boschetto predica calma assoluta nonostante un successo così prestigioso contro i rossoblù: “Siamo solo la quinta giornata, non abbiamo fatto nulla. Dobbiamo fare 45 punti, ne abbiamo ancora tante di strada da fare“.

Ma la soddisfazione di questi tre punti è alta per il tecnico piemontese: “L’intera squadra ha difeso insieme, ha rischiato molto poco e ripartita con grande qualità. Avevamo fuori comunque un giocatore importante come Silvestri perché non si è allenato con continuità questa settimana. Nonostante questo chiunque viene chiamato risponde alla grande. Questo mi fa piacere per loro, anche perché durante la settimana, credetemi, sono fortemente sollecitati. Facciamo della grande fatica, sia mentale che fisica, e loro poi rispondono con queste prestazioni, quindi mi fa piacere per loro”.

“Non pensavo di avere dei giocatori così in crescita, parlo soprattutto sui giovani, ad esempio anche su Turone. Mi fa piacere, vuol dire che abbiamo fatto scelte corrette. In casa probabilmente abbiamo alcune certezze e quindi questo è un segnale di poca personalità perché quando andiamo fuori non giochiamo con la stessa naturalezza, con la stessa brillantezza, con la stessa serenità che abbiamo in casa. Ci dobbiamo lavorare“, chiosa Boschetto.