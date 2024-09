Serie D, Asti. Sconfitta contro la Cairese, mister Sesia: “I gialloblù più bravi a sporcarsi il vestito”

Cairo Montenotte. L’Asti esce sconfitto dal “Cesare Brin”, dopo 4 punti nelle prime 2 partite. La formazione piemontese era passata in vantaggio con il gol di Diop, ma è stata rimontata e ha perso 3-1. Proprio l’autore del gol commenta il risultato nel post partita: “Nel calcio contano i dettagli, la Cairese è stata brava a rimontare e non abbiamo avuto la forza di reagire. Potevamo fare meglio, ma per fortuna fra tre giorni giocheremo ancora”. Il prossimo appuntamento, per i biancorossi, sarà domenica in casa contro il Gozzano. Guardando agli obiettivi, invece, il giocatore dell’Asti afferma: “Dobbiamo fare molto bene, raggiungendo almeno i playoff”.

Anche il tecnico Marco Sesia analizza la sfida, con un pizzico di delusione. “Gli episodi hanno determinato questo incontro. Forse la Cairese ha dimostrato maggiore accanimento nella partita, noi siamo stati belli e puliti ma a volte bisogna essere sporchi e redditizi. L’intera fase difensiva è stata poco cattiva. Siamo un po’ in ritardo e dobbiamo lavorare”. Tra le altre cose, fiocco azzurro in casa Asti per il portiere Brustolin, di cui Sesia commenta la partita: “Ha fatto quello che doveva fare, sul terzo gol la palla gli è schizzata davanti. Il giocatore non si discute, al di là di un possibile errore”.

La prossima fermata dell’Asti sarà contro il Gozzano, come anticipato. A proposito, Sesia dichiara: “Il Gozzano l’ho visto due volte, è una squadra che gioca bene a calcio. Ha sempre perso ma è una partita difficile, in D gare facili non ci sono. Dobbiamo avere la mentalità giusta”. Sulla Cairese, invece, il mister commenta: “Possono fare bene, sono una squadra organizzata che ha messo la voglia giusta. Ha anche molte alternative davanti, se sfrutta bene Gueye può mettere gli avversari in grande difficoltà. Sono stati più bravi a sporcarsi il vestito rispetto a noi”.