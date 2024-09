Serie D, alla prima che conta decisivo Chris Gueye: i goal e le parole del bomber della Cairese

C’è una regola che vale per tutti gli attaccanti sul momento giusto per segnare. E la risposta è “quando conta”. Era importante iniziare la Serie D con il piede giusto per la neopromossa Cairese. A risolvere la partita dopo il vantaggio del Borgaro Nobis, ci ha pensato uno dei colpi del mercato estivo, l’attaccante Chris Gueye.

Contro l’Imperia in Coppa Italia una prova negativa per lui, come per tutta la squadra, e qualche altro test a luci e ombre. Ieri – quando contava davvero appunto – è subentrato e ha deciso la partita. Strapotere fisico nel “conficcarsi” in area e nel conquistare un rigore. Freddezza nel trasformalo (una conferma visti i due penalty realizzati nell’amichevole col Vado). 1 a 1. Poi, ancora una corsa nello spazio e un tiro di prima intenzione da attaccante vero. 2 a 1 e tre punti. Non poteva esserci impatto migliore per il francosenegalese alla prima partita davvero importante.

Soddisfazione e parole da uomo squadra: “Era importante iniziare bene il campionato. Nel primo tempo Sassari (scelto titolare al suo posto nel ruolo di prima punta ndr) ha fatto un gran lavoro. Quando sono entrato c’erano spazi. Un lavoro di squadra. Sono soddisfatto per la vittoria e per la doppietta personale. Sono contento qui. Siamo una squadra nuova e stiamo crescendo seguendo le indicazioni del mister“.