Serie D, l’Imperia passa al Riva: Albenga battuto 2-0

ALBENGA-IMPERIA 0-2 (47′ Giglio, 70′ Gandolfo)

L’Imperia vince il derby al Riva con una prestazione qualitativa, attenta ai minimi dettagli che conferma la prestazione positiva di Cairo Montenotte di settimana scorsa. L’Albenga il primo tempo lo ha disputato a buoni livelli, con giocate interessanti soprattutto sulla corsia di Sangarè e le sponde effettuate da Luis Enrique, ma è nella ripresa che si è sciolto.

Precisamente è dal gol del vantaggio messo a segno da Giglio su rigore che è avvenuto il calo, poi la rete di Gandolfo ha dato l’allungo decisivo agli uomini di Buttu. Gli ingauni provano a riaprirla con i cambi ma il risultato resta lo stesso: passa l’Imperia.

45′ Sei minuti di recupero.

44′ Ultimo cambio di Buttu: fuori Szerdi per Nigro.

43′ Colpo di testa di Manes parato da Sylla: era un’occasione interessante per riaprire la gara.

41′ Fuori Giglio per Pisapia nell’Imperia Ndianefo per Fratarcangeli.

39′ Continua a premere l’Imperia: Scalzi prova la via della rete con la deviazione della difesa bianconera.

34′ Santanocito lascia il campo a Destito. Albenga ancora imballata dopo il duplice svantaggio.

28′ Sylla esce deciso su Luis Enrique e respinge un pallone pericoloso. Altra ottima prestazione per l’estremo difensore nerazzurro.

27′ Fuori Pinna e Scarafoni per La Vecchia e Asproni. Nell’Imperia, invece, dentro Scalzi per un buon Thomas Graziani.

25′ Gandolfo! Raddoppio Imperia! Salvato respinge, Giglio da fuori area pennella un pallone preciso per il numero 6 che segna: 2-0 nerazzurro. Gli ingauni si lamentano un fuorigioco del giocatore dell’Imperia ma il guardalinee tiene abbassata la bandierina.

18′ Albenga prova a reagire ma l’Imperia è davvero ben messa in campo, con l’aiuto collettivo nella fase difensiva per andare poi a costruire l’azione offensiva con velocità e qualità.

12′ Bello scambio tra Thomas Graziani, che si accentra per servire Szerdi che ha sua volta serve in profondità Cassata che per poco non impatta per il gol del 2-0. Molto più sciolto l’Imperia nelle giocate.

6′ Mariotti effettua un doppio cambio: dentro Heatley per Daniello e Di Porto per Tesio.

5′ Imperia entrato in campo con decisione, ora galvanizzato dal gol del vantaggio. Albenga rimasto imballato dall’accaduto, serve ritrovare lucidità per rimettere a testa in avanti.

2′ Calcio di rigore per l’Imperia! Contatto in area punito dal direttore di gara piemontese. Parte Giglio…rete! Imperia in vantaggio! Spiazzato Salvato.

Dentro Fatnassi per Comiotto, l’Imperia cambia e inizia la ripresa.

Secondo tempo

Una prima frazione particolarmente bloccata, con tante fasi spezzettate da falli, ma c’è un complessivo equilibrio in campo. Continua a spiccare la grandissima occasione per l’Albenga che ha visto Sylla superarsi con una parata importantissima sotto l’incrocio.

45’+2′ E sul calcio di punizione calciato fuori da Di Stefano finisce la prima frazione di gioco: 0-0 al Riva.

45′ Due minuti di recupero.

43′ Cross di Sangarè che Pinna cerca di capitalizzare in semirovesciata. Un tentativo ben riuscito sotto l’aspetto della coordinazione ma la palla non si avvicina allo specchio.

38′ Sponda di Luis Enrique sul calcio di punizione battuto da Manes che arriva a Pinna. Il numero 19 controlla, cerca di girarsi per calciare da posizione ravvicinata ma Sylla è ancora una volta attento e blocca la sfera.

34′ Giallo tra le fila dell’Imperia: è per Scarrone.

31′ Continua a regalare numeri importanti con il pallone tra i piedi Sangarè. Il numero 2 bianconero è tra i calciatori più positivi di questa prima mezz’ora di gioco.

29′ Serpentina di Szerdi in area che arriva sul fondo e mette in mezzo un pallone delicato e preciso per la testa di Cassata. Salvato blocca la sfera e fa ripartire l’azione rilanciando per Luis Henrique che però calcia di prima intenzione spedendo altissimo.

27′ Cooling break al Riva, il risultato è inchiodato sulla parità. L’Imperia è partita forte ma ad avere avuto la migliore occasione, crescendo sempre più nell’arco dei minuti, è l’Albenga. Ma la parata incredibile di Sylla tiene ancora i nerazzurri sullo 0-0. Squadre rientrate dai colloqui presso le rispettive panchine: si riparte.

23′ Battuto l’angolo, Thomas Graziani mette in mezzo una sfera che rimpalla e arriva fuori da Santanocito: pallone fuori dallo specchio della porta. Sale di giri l’Imperia.

18′ Ammonito Thomas Graziani per un fallo al limite dell’area: parte Pinna…che parata di Sylla! Un colpo di reni incredibile, era pronto ad esultare il Riva. Rientra Di Stefano.

15′ Di Stefano prende un colpo a centrocampo ed è costretto ad uscire temporaneamente per farsi soccorrere dai sanitari. Intanto Mariotti ne approfitta per parlare con Manes.

11′ Proteste in casa Albenga per un presunto contatto in area subito da Sangarè che, con un guizzo, salta la difesa entrando in area e finisce a terra: per l’arbitro è stato preso il pallone, si prosegue a giocare.

5′ Gran pallone dalla sinistra che arriva a Sangarè: il numero 2 entra in area e Sylla è bravo a deviare in corner. Applausi dal Riva.

4′ Gara subito arrembante con l’Imperia partita alta e forte in pressione. Anche l’Albenga inizia a fraseggiare per ambientarsi alla partita.

Si parte al Riva! Accolto con applausi dalla tribuna bianconera l’ex mister Pietro Buttu, che contraccambia salutando la gente ingauna.

Primo tempo

Le formazioni:

Albenga: 1 Salvato, 2 Sangare, 3 Ndianefo, 4 Tesio, 5 Legal, 6 Manes, 7 Scarafoni, 8 Di Stefano, 9 Luis Henrique, 10 Pinna, 11 Daniello. A disposizione: 12 Bisazza, 13 Di Porto, 14 Fratarcangeli, 15 Freccero, 16 Di Giulio, 17 Di Gioisia, 18 Asproni, 19 La Vecchia, 20 Heatley. Allenatore: Mariotti.

Imperia: 1 Sylla, 2 Comiotto, 3 De Simone, 4 Graziani G, 6 Scarrone, 7 Gandolfo, 7 Graziani T, 8 Giglio, 9 Cassata, 10 Szerdi, 11 Santanocito. A disposizione: 12 Ventura, 13 Destito, 14 Fatnassi, 15 Monaco, 16 Nigro, 17 Pisapia, 18 Teofilo, 19 Scalzi, 20 Ciletta. Allenatore: Buttu.

Arbitro: Framba di Torino.

Assistenti: Marra (Torino) e Merlina (Chivasso).

Albenga. Buon pomeriggio dallo stadio Annibale Riva. Parte ufficialmente la nuova stagione dell’Albenga, chiamato subito ad affrontare una sfida dalle mille emozioni: al primo turno di Coppa Italia Serie D c’è il derby contro l’Imperia, guidata dall’ex Pietro Buttu e che ha come direttore generale l’ingauno Matthew Scuffi.

I nerazzurri sono reduci da un’ottima partita contro la Cairese, regolata con un 3-0 firmato Gandolfo, Totaro e Santanocito. Prima uscita ufficiale della squadra di Mariotti: c’è tanta curiosità per vedere in campo tutti i nuovi giocatori bianconeri in una partita sentitissima per entrambe le piazze.