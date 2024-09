Serie D, Albenga. Il club: “Voci emerse finalizzate a destabilizzare l’ambiente”

Negli ultimi giorni sono circolate voci circa un possibile ridimensionamento della rosa dell’Albenga. Il club ha emesso una nota stampa per smentire tali voci.

La nota del club

L’Us Albenga in merito agli avvenimenti degli ultimi giorni sottolinea come le voci emerse siano finalizzate a destabilizzare e a denigrare il lavoro portato avanti fino ad oggi.

Lavoro che ha visto protagonisti sul campo il tecnico Marco Mariotti e la squadra, ai quali va il ringraziamento dell’intera società per la professionalità, l’impegno e le qualità dimostrate dal primo allenamento estivo fino ad oggi.

Restiamo aperti a critiche e giudizi sul lato sportivo, come accade da sempre nel mondo del calcio.

La società Us Albenga