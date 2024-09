Seconda Categoria, Pallare pronto alla stagione che verrà: svelata la rosa del sodalizio valligiano

Pallare. Il momento tanto atteso è arrivato. Oggi pomeriggio, per l’esattezza dalle ore 15:00, prenderà il via l’edizione 2024/2025 della Coppa Liguria. Il torneo, nella prima fase, vedrà le contendenti sfidarsi in gironi all’italiana composti da tre o quattro squadre.

Tra le savonesi, oltre al derby tra Veloce e Priamar, spicca il match in salsa valbormidese che vedrà protagoniste Bardineto e Pallare. Il sodalizio del presidente Isnardi se la vedrà in trasferta con la ritrovata realtà neroverde, club tornato ad iscriversi alle competizioni organizzate dalla FIGC dopo anni di militanza nei campionati CSI.

Sul fronte calciomercato il Pallare, nonostante l’addio di mister Dario Roso, dopo la finale playoff disputata lo scorso anno ha dimostrato di voler continuare ad essere ambizioso confermando in gran parte dei membri della propria rosa con l’aggiunta di alcuni innesti di spessore.

A guidare la squadra sarà il tandem composto da Sergio Soldano e Matteo Siri. L’ex responsabile del settore giovanile della Cairese e il fu tecnico della Carcarese “B” saranno chiamati al tentare di sbaragliare l’agguerrita concorrenza provando a lanciare i primi segnali di questo tipo di volontà già dai match di Coppa Liguria.

Di seguito ecco la rosa allestita dal sodalizio valligiano

Portieri:

Luca Piantelli (classe 1997)

Raffaele Callegari (classe 2004)

Riccardo Giordani (classe 2007)

Difensori

Mattia Sanna (classe 1989)

Xhovani Hublina (classe 1992)

Michael Ferri (classe 1992)

Simone Resio (classe 1993)

Tamba Mane (classe 1998)

Ilyass Budali (classe 1999)

Dejan Borkovic (classe 2001)

Papa Ibrahima Diop (classe 2001)

Jorgen Xheka (classe 2001)

Alessio Ogici (classe 2005)

Centrocampisti

Andrea Protelli (classe 1992)

Andreja Hublina (classe 1995)

Matteo Mazzucco (classe 1998)

Luca Amato (classe 2000)

Francesco Bellomia (classe 2000)

Matteo Ferretti (classe 2001)

Marco Briano (classe 2001)

Leonardo Briano (classe 2002)

Nicolò Innamorato (classe 2006)

Attaccanti