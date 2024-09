Seconda Categoria, al via la Coppa Liguria: savonesi pronte a testarsi in vista del campionato

Savona/Noli/Pallare. La voglia di rivalsa (per motivi diversi) di Veloce e Priamar, la curiosità nello scoprirsi di Nolese e Pallare, l’emozione del ritrovato Bardineto e l’ambizione di Rocchettese e Cisano.

Le chiavi di lettura spendibili per presentare la prima giornata dell’edizione 2024/2025 della Coppa Liguria di Seconda Categoria risultano essere davvero numerose ma, tra storiche rivalità e speranze pre-stagionali, la reale consapevolezza è che i turni di Coppa permetteranno alle varie squadre di testarsi in vista dell’inizio dei gironi di campionato.

Nel frattempo però, prima di lasciare la parola unicamente al campo, è bene ricordare gli ultimi colpi di calciomercato portati a termine da alcune tra le società precedentemente citate. L’inizio di settembre, per esempio, per la Nolese non solo ha significato la ripresa degli allenamenti in vista della nuova annata, ma ha anche portato con sè l’innesto di Christian Sivori. Ex Priamar e Speranza, il classe 2003 è approdato in biancorosso con la formula del prestito. Insieme a lui Federico Poggi, anch’egli classe 2003 pronto a mettersi a disposizione di mister Luigi “Gigi” Cavaliere.

In casa Pallare invece, dopo la finale playoff disputata la scorsa stagione, l’ambizione in vista del campionato è misurabile semplicemente riportando i nomi di due giocatori tesserati in seguito ad una lunga militanza tra le file del Millesimo: si tratta del difensore classe 1992 Michael Ferri e del centrocampista Andrea Protelli, anch’egli classe 1992. Rinforzato anche lo staff tecnico con l’ingaggio di Manuel Buscaglia come preparatore dei portieri.

Infine l’ultima squadra in ordine di tempo ad annunciare delle novità è stata la Veloce. Il sodalizio granata ha condotto un mercato oculato tentando di rinforzarsi miratamente per riuscire a riscattare la stagione opaca disputata lo scorso anno. Per farlo mister Massimiliano Ghione, oltre a numerose conferme e ai nuovi innesti già presentati, potrà contrare su Paolo Vitale (difensore classe 2003) e Mouhamadou Mourtada Fall (centrocampista classe 2004).