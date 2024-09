Sea-S cerca personale: ecco i profili richiesti e come partecipare alla selezione

Savona. Sea-S srl, azienda impegnata nel settore della gestione dei servizi ambientali e della raccolta dei rifiuti, concessionaria del servizio di igiene urbana sul territorio della città di Savona fino all’anno 2038, comunica che per far fronte alle necessità di nuova forza lavoro necessaria per attuare i nuovi servizi di raccolta porta a porta per tutta la città ha pubblicato un avviso pubblico di selezione per titoli, prove e colloqui, finalizzato alla formazione di graduatorie da cui attingere per future assunzioni a tempo determinato e indeterminato.

I profili professionali oggetto della selezione sono i seguenti:

– Profilo 1: Area “Spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio”;

– Profilo 2: Area “Spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio con l’ausilio di veicoli patente B”;

– Profilo 3: Area “Conduzione con l’ausilio di veicoli patente C”.

Le iscrizioni potranno essere effettuate esclusivamente online attraverso il sito ufficiale di SEA-S (www.sea-s.it) e dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 di giovedì 3 ottobre 2024.

Sea-S invita tutti i candidati interessati a consultare il sito aziendale per maggiori informazioni riguardanti i requisiti e le modalità di partecipazione.