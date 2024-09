Scuole paritarie, dalla Regione altri 562mila euro per le borse di studio dell’anno 2022/2023

Liguria. Sono state erogate da Aliseo, l’Agenzia Ligure per gli studenti e l’Orientamento, altre 882 borse di studio agli studenti liguri per le spese d’iscrizione e frequenza alle scuole paritarie.

A renderlo noto la Regione Liguria, comunicando che è stato completato lo scorrimento della graduatoria già approvata per l’anno scolastico 2022/2023.

Rispetto allo stanziamento comunicato nel mese di febbraio, pari a 562mila euro e utile a soddisfare 871 domande, il secondo finanziamento, stanziato in assestamento, consente di soddisfare in totale 1.753 domande per un importo complessivo pari a 1 milione e 119mila euro.

Questa tipologia di borsa di studio è istituita dalla Regione per contribuire alla spesa per l’iscrizione e la frequenza sostenuta dalle famiglie degli alunni residenti in Liguria e frequentanti le scuole paritarie elementari (primarie), medie (secondarie di primo grado) e superiori (secondarie di secondo grado).

L’importo della borsa di studio, erogato da Regione Liguria attraverso Aliseo, è differenziato per i diversi ordini di scuola: 600 euro per la scuola elementare, 800 euro per la scuola media e 1.100 euro per la scuola superiore.