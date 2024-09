Scuola, pubblicati i bandi per le borse di studio scolastiche: contributi per spese di frequenza e acquisto libri di testo

Liguria. Sono stati pubblicati oggi i nuovi bandi per le borse di studio destinate agli studenti liguri: tutti gli alunni delle scuole elementari (primarie), medie (secondarie di primo grado) e superiori (secondarie di secondo grado), sia statali che paritarie.

Le borse di studio sono di due tipi:

– borse di studio per le spese di iscrizione e frequenza scolastica nell’ a.s. 2023/2024 per gli studenti delle scuole elementari, medie e superiori (prevalentemente paritarie) con i seguenti importi massimi: 600 euro per la scuola elementare; 800 euro per la scuola media; 1.100 euro per la scuola superiore;

– borse di studio per le spese per l’acquisto dei libri di testo nell’ a.s. 2024/2025 per gli studenti delle scuole medie e superiori con i seguenti importi massimi: 800 euro per la scuola media; 1.100 euro per la scuola superiore.

Le istruzioni e i moduli per la presentazione delle domande sono ritirabili presso tutti gli Istituti Scolastici o scaricabili dal sito web www.aliseo.liguria.it.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 30 novembre 2024.

Per chiarimenti è anche disponibile un call center al numero 840848028, operativo dal 25 settembre al 30 novembre 2024 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.