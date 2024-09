Scuola, 70 docenti precari dal 2020 assunti: “In Liguria 170 posti in più rispetto allo scorso anno”

Liguria. Prende forma a livello regionale e locale la composizione del corpo docente in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico.

“Si sono concluse tutte le operazioni di immissioni in ruolo o finalizzate al ruolo entro il 31 agosto, secondo tempistica nazionale” ha evidenziato il direttore scolastico regionale Antimo Ponticiello. Assunti in totale 997 docenti, attingendo dalle graduatorie PNRR e GPS I fascia, oltreché dalla cosiddetta “Mini Call Veloce”.

“Durante questa settimana si procederà all’assunzione di circa 70 docenti idonei dalle graduatorie 2020 (DD 499/2020) con decorrenza giuridica 2024-2025” aggiunge il direttore ligure, con riferimento anche alla protesta dei giorni scorsi proprio dei docenti precari e idonei dal 2020.

“Il totale delle assunzioni di quest’anno è superiore di 170 posti rispetto al totale dell’anno precedente”.

Infine: “Al via le operazioni in data odierna per il conferimento delle supplenze GPS del personale docente per il regolare avvio delle lezioni il 16 di settembre” conclude.