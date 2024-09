Sciopero treni, ritardi e cancellazioni. E lunedì 9 settembre disagi per i bus

Liguria. Andrà avanti fino alle 2.00 di questa notte lo sciopero indetto da alcune sigle sindacali autonome che coinvolge a livello nazionale il personale del Gruppo FS Italiane.

Lo sciopero è cominciato alle 3.00 di questa mattina e sta avendo ripercussioni sulla circolazione ferroviaria tra cancellazioni e ritardi nei collegamenti di Frecce, Intercity e treni regionali. Gli effetti sul servizio di trasporto ferroviario potranno verificarsi anche protrarsi oltre l’orario di termine dell’astensione dal lavoro.

Domani, invece, tocca al trasporto pubblico locale con uno sciopero di otto ore per lunedì 9 settembre, una mobilitazione indetta a livello nazionale dalle segreterie di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna a sostegno del rinnovo del contratto nazionale di lavoro, scaduto alla fine del 2023.

Per quanto riguarda TPL Linea e il savonese gli orari della protesta sindacale saranno dalle 9.00 alle 17.00, escluso il personale esentato come da accordi vigenti. E non si escludono possibili disagi all’utenza prima e dopo l’orario dello sciopero.