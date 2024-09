Sciopero trasporti: giornate nere per treni, autobus e aerei

Liguria. Settembre entra nel vivo all’insegna delle proteste. Nello specifico, quelle legate al mondo dei trasporti: tra domenica e lunedì scattano una serie di scioperi che coinvolgono sia gli autobus sia treni e aerei.

Si inizia sabato 7 settembre con lo sciopero di 4 ore (dalle 13 alle 17) indetto da Fit-Cisl e Ugl trasporto aereo per il personale di Ita Airways, anche se l’azienda fa sapere che non avrà alcun impatto sull’operativo e non si prevedono cancellazioni. Le due sigle contestano l’accordo sottoscritto lo scorso 4 luglio dall’azienda con le altre organizzazioni sindacali (aumento della diaria, ricorso al part time), e chiedono la riapertura di un tavolo negoziale per affrontare una serie di temi. Sempre per sabato Filt-Cgil ha proclamato uno sciopero (ancora di 4 ore, dalle 13 alle 17) di piloti e assistenti di volo della compagnia Wizz Air. Entrambe le compagnie sono operative su Genova, e se Ita ha appunto comunicato che non ci saranno modifiche o cancellazioni ai voli, Wizz Air non ha invece dato indicazioni in proposito. Per il capoluogo ligure opera due voli serali per Tirana.

Sul fronte treni, alcune sigle sindacali autonome hanno proclamato uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS Italiane dalle ore 3 di domenica 8 alle ore 2 di lunedì 9 settembre. Lo sciopero nazionale potrà avere ripercussioni sulla circolazione ferroviaria e comportare possibili cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni del Regionale di Trenitalia. Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine dello sciopero.

Infine il trasporto pubblico locale: sciopero di otto ore per lunedì 9 settembre, protesta indetta a livello nazionale dalle segreterie di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna a sostegno del rinnovo del contratto nazionale di lavoro, scaduto alla fine del 2023. Per quanto riguarda Amt, tutto il personale operante su turni si astiene dal lavoro dalle 09.30 alle 17.00, il personale operante su turno intermedio si astiene per l’intero turno. Stesse modalità per la ferrovia Genova-Casella, mentre per il servizio Amt extraurbano il personale operante su turni incrocia le braccia dalle ore 09.00 alle 17.00, quello addetto alle biglietterie dalle 9 alle 16.30.