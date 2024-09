Sciopero Tpl Linea, Olivieri: “Massima disponibilità e attenzione al nostro trasporto pubblico locale”

Savona. Questa mattina, durante l’azione di sciopero, il Dirigente del Settore, nonché Presidente del Comitato Tecnico di Gestione di Tpl Linea, Dott. Canepa, insieme agli Uffici del Servizio Trasporti e delle Società Partecipate della Provincia e all’Assessore Francesco Rossello del Comune di Savona, ha presieduto un incontro con le delegazioni delle sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Sial-Cobas, Ugl-Fna, RSU TPL Linea. Il confronto si è concentrato sulle attuali criticità organizzative del lavoro aziendale, in un clima di dialogo aperto e costruttivo.

“Quando ho avuto evidenza che, sebbene l’agitazione fosse promossa nei confronti della Società, le Rappresentanze Sindacali si erano determinate a organizzare un presidio sotto la Provincia, ho dovuto constatare e comunicare che, a causa di una serie di impegni fuori sede già programmati, non mi sarebbe stato possibile organizzare un incontro, come avviene di consueto in occasione di situazioni analoghe”, dichiara il Presidente Pierangelo Olivieri.

“Desidero ribadire la massima disponibilità e attenzione verso tutte le tematiche riguardanti il nostro trasporto pubblico locale, come manifestato nei diversi incontri avvenuti recentemente con le Rappresentanze Sindacali. Questo impegno si è concretizzato, in particolare, attraverso la mia partecipazione personale all’incontro tenutosi in Regione (durante il quale ero, tra l’altro, l’unico rappresentante politico delle quattro Aree Vaste presente – tre Province e la Città Metropolitana di Genova – al netto di un Consigliere Delegato di Imperia)”.

“Siamo determinati a proseguire in questa direzione, per dare corpo e gambe all’importantissima scelta intrapresa e attuata sotto l’attuale Amministrazione Provinciale. Tengo a ricordare che abbiamo revocato gli atti e le delibere del Consiglio Provinciale adottati prima della fine del 2018, optando per l’affidamento del servizio in house. Tale scelta politica ha permesso di assegnare la gestione del Servizio alla Nostra TPL Linea S.r.l., e di stipulare il relativo contratto della durata di 10 anni”.