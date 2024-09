Savona, Tpl: il 30 settembre nuovo sciopero del trasporto pubblico

Provincia. C’è un nuovo sciopero in vista per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, quello del prossimo 30 settembre.

Parlano i sindacati: “Aperte le procedure di raffreddamento verso le misure che la direzione di TPL Linea ha disposto con gravi mancanze organizzative e forti ripercussioni sui turni di guida degli autisti”.

C’è anche la tematica degli “autisti controllori” che non piace. “Caricare di una mansione come questa per 6 giorni su 7 con 6.30/7 di guida giornaliere non è fattibile. Detto in tutti i modi all’azienda non ci resta che scioperare”, spiegano a Ivg.

Così, la Segreteria provinciale SIAL-COBAS, unitamente alla RSU DI TPL Linea, in condivisione con le Segreterie Provinciali di FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT e FAISA CISAL, proclama una seconda azione di sciopero di 24 ore. Aperta la prima fase della procedura di raffreddamento e conciliazione, i sindacati hanno chiesto ieri un incontro per affrontare varie questioni.

“La scrivente rappresentanza sindacale richiede un incontro all’interno della prima fase delle procedure di raffreddamento e conciliazione ex art. 2 legge 83/2000 riguardante le problematiche di seguito specificate:

Necessità di ristabilire corrette relazioni sindacali/industriali, finalizzate al raggiungimento di soluzioni concordate con la RSU alle nuove iniziative riguardanti la gestione del servizio e del lavoro in TPL Linea.

Rivalutazione delle iniziative assunte unilateralmente dall’Azienda, riguardanti i reparti Verifica titoli di viaggio, rimessaggio/lavaggio autobus, biglietterie, mansioni dei conducenti, facenti parte della contrattazione aziendale di secondo livello, nello specifico per quanto riguarda l’organizzazione del lavoro, modalità di assunzione del personale, i livelli occupazionali, i carichi di lavoro, contratti di lavoro applicati.

Ripristino di corretti livelli occupazionali per il personale viaggiante, per lo svolgimento dei servizi in affidamento”.

I sindacati proseguono: “Necessità di chiarimento da parte della Direzione e Presidenza di TPL Linea sulla condivisione delle intese raggiunte con gli Enti proprietari e Concedenti il servizio, propedeutiche allo stipulato contratto di Servizio, Accordo quadro con Provincia di Savona del 23 Gennaio 2023 e il Protocollo di intesa con il Comune di Savona del 18 Maggio 2023″.

“Necessità – continuano – di dotare l’Azienda di un piano industriale che contenga i tempi e le modalità di ammodernamento del parco autobus, considerando come prioritario il mantenimento del servizio erogato e i necessari livelli di affidabilità e sicurezza da mantenere.

“Sollecitiamo – concludono – la risposta nei tempi e modi previsti dalla Commissione di Garanzia del 31 Gennaio 2002 n. 13″.

Ecco le modalità dello sciopero del prossimo 30 settembre: