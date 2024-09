A Savona sul Priamar la manifestazione WhyBio: al via venerdì 27 settembre la decima edizione

Savona. Quest’anno WhyBio compie 10 anni. Un evento che è cresciuto negli anni e si è evoluto sino a raggiungere ques’anno il grande traguardo per la città di decima edizione. Proprio per questa occasione, WhyBio dedica il suo tema a: “Donne in evooluzione – viaggio nell’universo femminile”, un format sviluppato con il Patrocinio del Ministero dell’agricoltura, sovranità alimentare e foreste, Comune di Savona, Scuola la Verbena, Telling team, Valverbe, Yogafest, Ordine Architetti Savona, Radio Vega. La decima edizione si svolgerà dal 27 settembre al 29 settembre sulla fortezza del Priamar.

La manifestazione si occupa, sin dalla prima edizione, di salute e benessere psico-fisico, del mondo che ci circonda e di uno stile di vita sano. Proprio per questo motivo anche quest’anno, oltre a spazi espositivi in tutto il sua Palazzo del Commissario nella zona antistante, ci saranno una infinità di momenti di incontro, dibattito ẹ conferenza su temi inerenti l’ambiente, la transizione ecologica ed energetica, la salute l’alimentazione, le buone pratiche e green life style.

Oltre alla consueta “Conference Room” allestita per incontri e conferenze, la decima edizione dedica un’intera area alle Donne dove, oltre ad un percorso dagli anni ’50 ai giorni nostri con tante protagoniste femminili, saranno presenti percorsi olfattivi, emozionali e viaggi nel benessere, tutto inserito nel contesto del Palazzo del Commissario al primo piano con una scenografia d’eccezione ed un’area eventi dove si alterneranno momenti di incontro molto interessanti ed interattivi con blogger, professioniste dell’estetica, cosmetologi ed esperti del mondo femminile.

Un occhio particolare sarà dedicato ad un evento benefico che si svilupperà, dopo un incontro sabato alle ore 17:00 dedicato all’estetica sociale ed oncologica, durante la serata con un aperitivo ed una cena olfattiva dalle ore 20 in Sala Sibilla. Questa serata avrà come scopo principale quello di sostenere l’ importante attività dell’ Associazione A mici del centro oncologico P. Bianucci di Savona che da anni è impegnato nel sostegno morale e psicologico delle pazienti del Reparto del’Ospedale S. Paolo. Sarà una Cena molto particolare dove sapori e profumi si uniranno per dar vita ad un gustoso menu curato dalla maestria dello Chef Mauro Granone, in collaborazione con Coconut, Abaton, Azienda Agricola La Ciocca, Macelleria Giacobbe, Cantine Campana, Calcagno Paolo Basilico DOP. I posti sono limitati (prevendita al tel. 349 2370498).

“Sarebbe impossibile citare tutti gli eventi collaterali e le conferenze programmate – evidenziano gli organizzatori -, le collaborazioni che sono nate per questa edizione speciale: dalla partnership con A.LL. per la giornata contro le leucemie con arrivo della camminata a WhyBio, al Nordic Walking con LILT, alle discipline delle scuole di yoga del territorio, l’rdine Architetti di Savona sempre presente per divulgare interessanti tematiche cittadine Confcommercio Savona con un grande progetto per futuro del mondo energetico, Scuola La Verbena – fiore all’a occhiello nell’estetica della Liguria…e non solo, tante performances artistiche e spazi d’arte dedicati ad artisti di grande richiamo. Il tema delle Donne sfocerà poi in un evento a sorpresa nel pomeriggio di Domenica con un format creato per l’occasione: “Essere Icone” è un format che si svilupperà con 4 donne, icone nella nostra quotidianità, donne del territorio che – per differenza generazionale, esperienza di vita professionale sono state da noi selezionate e un momento ricco di emozioni della manifestazione dando vita ad un talk di confronto Domenica rappresenteranno ore 17:00 in Sala eventi Spazio Donna. Tutto l’evento è da sempre ad ingresso libero e gratuito, proprio per incentivare la divulgazione delle tematiche partner presenti. Programma completo sui canali social e sito della discusse dai professionisti, espositori e manifestazione.