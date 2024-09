Savona, sversamento di liquido sull’asfalto in Largo De Meo: intervento della polizia locale

Savona. Questa mattina (lunedì 2 settembre) in largo De Meo a Savona si è verificato uno sversamento di liquido. A causare il tutto un mezzo che stava percorrendo il primo svincolo (per chi proviene da Albissola Marina) che porta poi alla salita che conduce a via Valloria.

Tempestivo l’intervento della polizia locale che sta regolando il traffico in quanto il tratto in questione è stato chiuso al traffico.

Gli agenti della polizia stanno deviando la viabilità, per chi si sta dirigendo verso la città della Torretta, nello svincolo successivo.

Al momento il traffico risulta piuttosto regolare, considerando il fatto che è lunedì e che quindi per il centro di Savona si sta svolgendo il consueto mercato.