Savona street fest: risultati inaspettati per l’edizione 2024

Savona. L’associazione Savona Street Fest, a una settimana dalla conclusione del Festival, può finalmente tirare le somme di un’edizione 2024 straordinaria che ha superato ogni aspettativa. Circa 10 000 persone in tre giorni hanno preso parte a questa celebrazione della cultura urban, riaccendendo questa bellissima zona della nostra città. La grande partecipazione giovanile è stata la vera anima pulsante dell’evento.

Tutto questo è stato reso possibili da oltre 50 ragazzi e ragazze volontari che hanno dedicato tempo, passione ed energia per l’organizzazione. Grazie al loro impegno instancabile, ogni dettaglio è stato curato al meglio, permettendo al festival di scorrere senza intoppi e con un’energia contagiosa.

Un altro aspetto di cui siamo particolarmente orgogliosi è l’impegno verso la sostenibilità. Durante il festival sono stati distribuiti, infatti, circa 3000 bicchieri riutilizzabili e circa 1000 posacenere portatili, un’iniziativa che ha permesso di risparmiare una grande quantità di plastica e tenere pulito il nostro festival, rendendo il Savona Street Fest sempre più green e consapevole delle sfide ambientali.

Un ringraziamento speciale va anche alle più di 20 associazioni che hanno collaborato con noi, ognuna portando il proprio contributo e valore aggiunto, creando una rete di sinergie che ha reso questa edizione davvero indimenticabile. Decine di artisti, provenienti da diverse discipline, hanno trovato spazio per esprimersi, trasformando le zone del festival in un palcoscenico a cielo aperto, dove musica, arte visiva, danza e performance hanno trovato il loro posto.

Una forte anima sportiva ha contraddistinto questa edizione, il campo da street basket e la rampa da skateboard hanno dato spazio a tantissimi sportivi, dando vita ad esibizioni e tornei a tutte le ore.

Infine, il nostro più grande grazie va a tutti i sostenitori del festival, senza i quali nulla di questo sarebbe stato possibile. Il loro supporto, sia economico che logistico, ha permesso di realizzare questo sogno collettivo. Grazie ai nostri principali partner: Fondazione De Mari, Fondazione Compagnia di San Paolo, Comune di Savona, Esi, Birrificio Altavia, Seas, Acqua Calizzano e Decathlon per il supporto preziosissimo.

Savona Street Fest non è solo un evento, ma una comunità in crescita, che crede nell’arte e nella cultura come strumenti di cambiamento e condivisione.