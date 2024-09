Savona, scontro auto-moto sulla SP29: soccorsi mobilitati

Savona. Incidente nel pomeriggio di oggi, intorno alle 15.30, lungo la SP29 tra Cadibona e Altare, in direzione Altare. Nel sinistro sono rimaste coinvolte una moto KTM e una Toyota Rav4.

Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi, mentre il traffico al momento è regolato con un senso unico alternato.

Presenti anche i militi del 118 e della Croce Bianca di Altare e di Cairo Montenotte per prestare i primi soccorsi. Ad avere la peggio è stato il motociclista, un uomo sulla sessantina, le cui condizioni non sono ancora state rese note.