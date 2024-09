Savona, Santi al sindaco: “Alveo del torrente Quiliano invaso da vegetazione, marciapiede pieno di foglie. L’amministrazione interviene?”

Savona. “L’alveo del torrente Quiliano è totalmente invaso da una fitta vegetazione di canne da anni non tagliate creando problemi di deflusso delle acque in caso di forte piena. Il muretto che delimita il torrente è in alcuni punti deteriorato e il marciapiede adiacente alla sponda sinistra, di competenza del Comune di Savona, è invaso da foglie secche che in caso di forti piogge andrebbero a intasare i tombini”.

E’ il contenuto dell’interpellanza del consigliere Pietro Santi.

Santi chiede al sindaco se “è in programma una pulizia dell’alveo per la parte di competenza, se l’amministrazione ritiene utile segnalare le condizioni del muretto alla Provincia e se non si ritiene utile chiedere a Sea-s di eseguire la pulizia del marciapiede”.