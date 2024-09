Savona, prosegue la raccolta firme per la riapertura di corso Italia: superata quota 1500

Savona. Prosegue la raccolta firme a Savona per la riapertura di corso Italia al traffico. Questa mattina il banchetto in piazza del Popolo, dove ogni lunedì c’è il mercato settimanale. Sono già 1500 le firme raccolte tra residenti (circa 1400) e non (oltre un centinaio). Manca un riscontro da alcuni commercianti.

L’iniziativa ha preso il via il 30 agosto e proseguirà almeno fino alla metà di settembre. Gli organizzatori sostengono che la pedonalizzazione del tratto tra via dei Vegerio e via Paleocapa sia una “scelta scellerata”. Posizione condivisa dai residenti e non (la raccolta è stata aperta anche a vive fuori comune): “Non se ne può più“, si sente ripetere dai firmatari.

“Questa scelta ha peggiorato la qualità del traffico, i tempi di percorrenza, la facilità di attraversare la città; tutto questa senza dare alcun valore aggiunto ai savonesi e a quanti lavorano, studiano, svolgono cure mediche a Savona. L’errore, il vizio genetico è stato quello di prendere una scelta per mera ideologia e non per ragioni tecniche oggi dà i suoi effetti“.

Chi vorrà, potrà firmare anche nei prossimi giorni: il banchetto sarà allestito in corso Italia (angolo via Paleocapa) davanti alla gioielleria Vecchia Savona da martedì a venerdì dalle 17 alle 19.

“Ottimo risultato anche oggi sul mercato e nei negozi – commenta . Si è aggiunto anche il tabacchino di Via Verdi a Villapiana, probabilmente tra i quartieri che risente dei problemi del traffico”, Fabio Orsi, consigliere di PensieroLibero.zero e promotore insieme ad altri colleghi di opposizione dell’iniziativa.

“Non so come finirà, ma questo esercizio democratico è bellissimo, gratifica tutti noi e ci dice che siamo sulla strada giusta. Non potranno far finta di niente“, conclude.