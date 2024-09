Savona, perde il controllo dell’auto e va a sbattere contro un lampione: trasferito in ospedale

Savona. E’ stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso il conducente dell’auto protagonista dell’incidente avvenuto intorno alle 12.30 di oggi in via Alla Strà a Savona.

Secondo quanto accertato, per cause ancora da accertare il guidatore (un ragazzo di 28 anni) avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe andato a sbattere contro un palo della pubblica illuminazione.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed i volontari della croce rossa di Savona, oltre alla polizia locale.

Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, il guidatore dell’auto è stato trasferito al San Paolo di Savona.