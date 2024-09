Savona, oltre 2500 firme per chiedere la riapertura di corso Italia al traffico: “Proseguiremo per tutto il mese”

Savona. La raccolta firme per chiedere la riapertura di corso Italia ha superato quota 2500. L’iniziativa proseguirà per tutto il mese.

“Spostare 7000 auto al giorno da corso Italia a una già sofferente piazza Mameli – sottolineano gli organizzatori ha solo ulteriormente danneggiato il traffico e peggiorato l’inquinamento acustico e atmosferico, di conseguenza incidendo negativamente sulla vivibilità della città e questo si evince nettamente proprio dalle quattro paginette non firmate presentate per giustificarne la chiusura”, evidenziano ancora una volta i consiglieri Manuel Meles, Fabio Orsi, Daniela Giaccardi e Maurizio Scaramuzza.

“Noi andremo avanti, insieme ai tanti commercianti e residenti che continuano a soffrire il disagio di queste chiusure ideologiche, il sindaco non dovrà certo ascoltare noi, visto che da quando si è insediato ha mostrato solo fastidio verso l’esistenza di chi non la pensa come lui, ma dovrà rendere conto alle migliaia di savonesi che reputano la chiusura di quel tratto di corso Italia una sciocchezza: caro Sindaco, le piacerà sapere che tra i tanti firmatari arrivano suoi elettori, persone che si muovono solo a piedi o in bici, cioè cittadini che secondo le dichiarazioni di alcuni componenti della maggioranza sono già ‘educati’ a muoversi secondo i dettami della giunta”.

“Caro Sindaco, quel milione e mezzo di euro circa che vuole investire per il restyling forse starebbero meglio sul trasporto pubblico, su parcheggi sotterranei, sulla pulizia della città: forse così si vedrebbero davvero meno traffico, meno inquinamento e soprattutto più decoro e vivibilità. Prima o poi qualcuno dovrà ascoltare la città tutta e non solo i cerchi magici e yes-man”, concludono.

Nel frattempo, domani alle 12 in Sala Rossa ci sarà una conferenza stampa aperta ai cittadini per la presentazione delle soluzioni per piazza Mameli alla quale prenderanno parte anche il sindaco Marco Russo, l’assessore Ilaria Becco, Tpl, la Polizia Locale e l’Ufficio Lavori Pubblici.