Savona, “no agli autisti controllori“. Il rifiuto dei sindacati di Tpl: “Mancano le condizioni di sicurezza”

Savona. “No al controllo dei biglietti da parte degli autisti”. Il rifiuto arriva con una lettera dei sindacati a Prefetto e non solo. “Un rifiuto per la mancanza di condizioni di sicurezza” al centro delle motivazioni.

“La direzione aziendale di Tpl Linea il 4 settembre, tramite gli organi di informazione pubblica, informava lavoratori ed utenti, che dall’11 sarebbe stato disposto un nuovo sistema di controllo dei titoli di viaggio a bordo degli autobus adibiti al trasporto pubblico nella provincia di Savona”, si legge in una nota.

“Tale iniziativa, genericamente anticipata come ‘progetto Socrate’, nello specifico, ai conducenti di Linea tramite i propri rappresentanti, non è stata illustrata e condivisa. Dal 10 settembre l’azienda inizierà corsi di formazione al personale che come contenuto nella nota pervenuta alla RSU il 5 settembre, dal giorno successivo dovranno applicare le disposizioni ricevute”.

I rappresentanti dei lavoratori continuano: “Il 4 settembre la RSU ha diffidato l’azienda a proseguire nella disposizione venendo a mancare le condizioni organizzative e di sicurezza, senza ricevere risposta. Poi ha chiesto un incontro alla Prefettura”.

Ecco i motivi del rifiuto: “La disposizione compromette il rispetto degli orari di percorrenza degli autobus, programmati senza lo svolgimento della mansione in oggetto, creando rallentamento della circolazione, essendoci molte fermate non a norma che costringono il conducente a sostare sulla corsia di marcia. Compromette la sicurezza dei lavoratori e trasportati sovraccaricando di competenze il conducente (vigilanza sulla conduzione del mezzo, vigilanza funzionamento sistema telerilevazione, controllo del possesso dei titoli di viaggio dei passeggeri)”.

“Gli autobus non sono dotati dei sistemi di protezione dell’autista necessari e previsti dalle intese precedentemente sottoscritte. Per tali motivi – continuano – in base all’art 2087 del C.C., i lavoratori si rifiuteranno di svolgere la mansione comandata, assicurando il rispetto e la regolarità del servizio, in particolar modo visto l’inizio dell’anno scolastico. L’articolo menzionato sopra è di ampia lettura, in quanto non deve essere strumento utile per azioni risarcitorie susseguenti a fatti incresciosi che potrebbero interessare gli operatori d’esercizio, ma ha anche una finalità preventiva nella sua dicitura, obbligando il datore di lavoro ad adottare tutte le misure per la tutela fisica e morale dei lavoratori”.

La lettera prosegue. “C’è da menzionare anche l’aumento dello stress da lavoro correlato, dovuto a sempre più pressanti prestazioni lavorative che potrebbero essere causa di forti disagi non tenendo conto delle involuzioni sociali della mancanza di sicurezza”.

“Riprendendo quanto sopra – sottolineano le segreterie di RSU e RLS – le valutazioni dei rischi correlati alle attività lavorative andrebbero valutate in maniera obbligatoria con la figura del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione aziendale e del medico competente con il coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Tutto questo andrebbe soddisfatto in presenza di una nuova mansione da aggiungere agli operatori d’esercizio, ma in ambito delle procedure aziendali le cosiddette SGQA, di tutto ciò non vi è traccia, mentre dovrebbero trovare spazio anche nel documento della valutazione dei rischi DVR, per analizzare criticità e trovare soluzioni per azzerare i rischi connessi alla mansione”.

“Tutte queste inadempienze si contrappongono in maniera netta a quanto riportato nella comunicazione giunta alla delegazione RSU, dove si raccomanda una scrupolosa applicazione delle disposizioni acquisite al corso di formazione. Ci si rende disponibili – concludono – a un approfondimento della situazione, assolutamente necessaria prima di qualsiasi decisione aziendale”.

Intanto oggi, 9 settembre, sciopero del trasporto pubblico dalle 9 alle 17.