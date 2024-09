Savona, morto Stefano Dogliotti: storico fondatore di Autoquadrifoglio

Savona. Lutto nel mondo imprenditoriale e delle automobili infatti è venuto a mancare, all’età di 83 anni, Stefano Dogliotti.

Lo storico fondatore del marchio Autoquadrifoglio era stimato e apprezzato da tantissimi savonesi, molti infatti i messaggi di cordoglio.

Lascia un figlio, Gianluca Dogliotti.

L’iniziativa imprenditoriale nasce a Savona nei primi anni ’60 per merito di Stefano Dogliotti che inizia il primo di aprile del 1961 l’attività come officina meccanica per riparazione veicoli e carrozzeria, presso la sede di Via Nizza 186 r. A Settembre del 1978 nasce l’ Autoquadrifoglio, che commercia autoveicoli, veicoli industriali, cicli e motocicli, nuovi ed usati, pezzi di ricambio nuovi ed usati per autoveicoli, veicoli industriali, motoveicoli, lavorando come concessionari o commissionari di aziende produttrici, proseguendo nella gestione di officine meccaniche e carrozzerie per riparazione o manutenzione di autoveicoli.

Autoquadrifoglio diventa dunque concessionaria Opel nel 1978 per la vendita di autoveicoli e veicoli industriali. Nel 2000 si trasferisce da via Nizza nell’attuale sede di via Bonini 9, ampliando la propria area espositiva e la gamma di servizi offerti ai clienti con una moderna autofficina meccanica asservita alla concessionaria.

Nel 2004 l’azienda apre una nuova unità locale denominata “Outlet dell’auto” a Savona in via Stalingrado per la commercializzazione di veicoli usati garantiti di tutte le marche, dove è possibile acquistare vetture usate e a km 0. Forti di una esperienza ultradecennale come partner Opel-General Motors, Autoquadrifoglio è in grado di fornire tutti i servizi connessi al mondo dell’auto: consulenze all’acquisto, scelta del modello, scelta del pagamento più conveniente, autovetture sostitutive, servizi finanziari, leasing e assicurativi, assistenza, carrozzeria autorizzata, carrozzeria rapida e officina, ricambi, gomme delle migliori marche a prezzi convenienti, elettrauto, climatizzatori, gestione di pratiche automobilistiche e disbrigo di pratiche

Nel 2009 Autoquadrifoglio infoltisce il suo bagaglio Aziendale, divenendo così Unica Concessionaria per la provincia di Savona per i Brand Mitsubishi, Daihatsu, Mahindra, SsangYong.

Oggi Autoquadrifoglio è anche Concessionaria Ufficiale per la Provincia di Savona per i Brand Peugeot e Citroen, con una nuova sede in Via Nizza 18 a Savona.

I funerali si svolgeranno domani alle ore 10.30 presso la chiesa Sant’Ambrogio di Legino