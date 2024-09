Savona, l’uva della Puglia per sostenere le missioni in America Latina

Savona. I ragazzi dell’Oratorio Don Bosco lanciano una nuova iniziativa solidale per sostenere le missioni di Encañada, in Perù, ed Escoma, in Bolivia. Presso la Parrocchia San Dalmazio Martire, nel quartiere Lavagnola, oppure con consegna a domicilio è possibile infatti acquistare uva apirena della Puglia, bianca o rossa e senza semi: 1 sacchetto ad offerta libera, 1 cassetta di 5 kg a 15 €.

“Anche quest’anno siamo andati a raccogliere l’uva a Ginosa, buona e solidale, per aiutare le nostre missioni in America Latina – dicono – Chi vuole può aiutare comprando e spargendo la voce”.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Michele al numero di cellulare 3272437668 o Sara al 3312328429.