Savona, la lettera a Enpa e al Comune: “Colonia felina di via Luigi Corsi è in stato di degrado, urgente spostare i gatti in strutture idonee”

Savona. Con la presente faccio seguito alla telefonata intercorsa con il Comune, nella quale ho segnalato lo stato di degrado in cui versa la colonia felina che vive, o meglio, sopravvive,

all’ interno del cortile del palazzo il cui progetto è l’ abbattimento, in via Luigi Corsi a Savona.

Ho contato, ad occhio, perché l’accesso è inibito da un cancello con catenaccio, almeno una quindicina di gatti: dai due mesi di età, a gatti adulti, gatti apparentemente sani e altri in evidente stato precario di salute.

Le condizioni igieniche del luogo sono, a dir poco, pessime e gli spazi invasi da qualsiasi genere di rifiuto. A parte qualche privato cittadino volontario, che passa loro cibo ed acqua attraverso una grata nel cancello, nessuno, ad oggi, nonostante siano state già fatte segnalazioni all’ Enpa, cone mi hanno riferito abitanti e volontari, è intervenuto in maniera concreta e massiccia.

È necessario ed urgente che, gli animali, vengano catturati, curati, sterilizzati e dislocati in strutture idonee, anche, se necessario, su tutto il Nord Italia, per il loro benessere, la loro sicurezza ed anche quella dei cittadini che lamentano sporcizia e pericolosità per l’attraversamento improvviso da parte di alcuni gatti, probabilmente, anche, per cercare cibo.

È un atto di profonda inciviltà, in un paese che dovrebbe essere da esempio, avere come biglietto da visita, a pochi passi dal centro e dalla stazione, l’evidente disinteresse verso una problematica che, invece, meriterebbe maggiore sensibilità e presa di coscienza da parte di istituzioni e associazioni preposte a garantire la tutela degli animali e dell’ ambiente.

In altre città, allego link, Enpa è intervenuta in situazioni di degrado simili a quella da me segnalata, prelevando tutti i gatti e affidandoli a strutture idonee e cure veterinarie. Mi chiedo perché non sia possibile fare lo stesso in questa circostanza.

Pertanto, insieme ad altri volontari e cittadini, chiediamo che venga sottoposta ad urgente verifica, e soluzione, questa emergenza e che vengano presi immediati provvedimenti, al fine di salvaguardare e tutelare la salute di questi gatti, anche perché, quando il palazzo verrà abattuto, è evidente che, non potranno e non dovranno, trovarsi più li.