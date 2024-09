Savona, riaperto il varco portuale dopo l’incidente della bisarca [AGG]

Savona. Aggiornamento ore 19.21 E’ stato riaperto il varco portuale a Savona dopo l’incidente di oggi che ha coinvolto una bisarca e lo sversamento di olio e detriti. E’ stato completato l’intervento dei vigili del fuoco per il ripristino del collegamento viario e quindi dell’ingresso-uscita dal porto per i mezzi pesanti.

Non sono mancati disagi alla viabilità cittadina nella zona di accesso all’area portuale a seguito della chiusura temporanea per permettere le operazioni di messa in sicurezza: sul posto ha operato anche la polizia locale.

– L’autista di una bisarca, l’automezzo adibito al trasporto di autoveicoli, ha accusato un improvviso malore alla guida centrando in pieno le colonnine che regalano l’accesso e l’uscita al varco portuale di Savona.

L’allarme è scattato poco dopo le 17 e 30, con il conducente andato dritto senza fermarsi dopo aver perso il controllo del mezzo, che per fortuna non si è diretto sul gabbiotto adibito alla regolazione dei transiti.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto di militi della pubblica assistenza e 118, oltre al personale dei vigili del fuoco: il conducente è stato estratto dall’abitacolo per consentire l’azione e i primi soccorsi da parte dei sanitari, prima del trasporto in ospedale.

Stando alle prime informazioni l’uomo non sarebbe in gravi condizioni per l’accaduto.

L’incidente al porto di Savona sta avendo ripercussioni sulla mobilità di accesso, in quanto la bisarca, a seguito dell’impatto e della successiva dinamica del sinistro, avrebbe perso parecchio olio: sullo sversamento prosegue l’intervento dei vigili del fuoco, al lavoro per ripristino del varco portuale e del suo collegamento viario.