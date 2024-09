Savona, il 7 e l’8 settembre torna la Fiera di San Bartolomeo

Savona. L’atteso evento annuale che riunisce, agricoltura, artigianato, enogastronomia, outdoor activities, allevamento, cultura, sostenibilità e divertimento torna sulle alture di Savona, nella valle del Santuario a San Bartolomeo del Bosco, a pochi minuti dal mare.

Domani Sabato 7 la prima giornata con alcune importanti iniziative:

– 9-13,00 escursione con bici muscolare

– Mattino e pomeriggio attività per bambini con la scacchera gigante di Anteas, la Ludoteca itinerante Ludobus, gli scout del CNGEI

– Attività outdoors con visite guidate e attività di orientamento guidate con le guide escursionistiche di Coop Tracce

– Pranzo e cena con prodotti tipici nell’area street food

– Animazione serale DJ Bond

– Osservazione delle stelle con il Gruppo Astrofili Savonese G.A.S

Un ricco programma per immergersi in un viaggio tra natura, artigianato e prodotti locali nella cornice delle meravigliose colline e dell’habitat che circonda Savona, perché anche in questo contesto che Savona, città candidata a Capitale della Cultura 2027, affonda le proprie radici storiche e culturali.