Savona, “El Fideo” Briano protagonista contro lo Sciarbo&Cogo: “Giocare per questa squadra è un vero onore, dobbiamo soddisfare le aspettative”

Cogoleto. Quello del Savona, all’esordio in campionato, è stato un vero e proprio show. Una partita di cui i biancoblù hanno dettato le regole, indirizzandola con il vantaggio al 12′ di Rignanese e concludendola con il gol dello stesso Rignanese al 64′. Nel mezzo, il gol capolavoro di Andrea Briano, allo scadere del primo tempo. Una rete di pregevole fattura, nata dallo scatto bruciante che ha messo fuori gioco Diagne, proseguita con il dribbling su Scapin e conclusa con il tiro in porta ad incrociare. Di lui ha parlato anche mister Fabrizio Monte (qui le sue parole), soprannominandolo “El Fideo”, come Angel Di Maria.

Queste le parole nel post partita dell’esterno del Savona: “Siamo una grande squadra e consapevoli di quello che possiamo fare. Siamo andati subito in vantaggio su un campo difficilissimo, fare tre punti qui è un grande risultato, soprattutto giocando così bene”.

La prima uscita in campionato sembra, inoltre, aver sciolto i dubbi di Monte sul vestito tattico da cucire alla squadra. La squadra infatti appare brillante con il 4-2-3-1, nel quale Briano ricopre il ruolo di esterno. “Per il mister è difficile scegliere il modulo – commenta il giocatore – perché la rosa ha tanti buoni giocatori. Da quando abbiamo cambiato siamo riusciti a concretizzare un po’ di più e bisogna continuare su questa strada”.

Da capire, d’ora in avanti, se l’attaccante manterrà questa condizione e soprattutto sentirà la responsabilità di vestire una maglia così importante. L’ex Spotornese a questo proposito dichiara: “Giocare per il Savona è diverso, i tifosi si fanno sempre sentire. Sappiamo l’importanza e la storia della società: è un vero onore e siamo concentrati per soddisfare le aspettative“.