Savona, all’Ipercoop Il Gabbiano spesa scontata per chi ricicla bottiglie e flaconi

Nel parcheggio dell’Ipercoop “Il Gabbiano” di Savona è ora attivo un eco-compattatore RECOPET installato da COREPLA, nell’ambito di un accordo che prevede 30 installazioni presso altrettanti punti vendita Coop di tutta la Liguria, la prima delle quali, lo scorso luglio, aveva riguardato l’Ipercoop di Albenga.

“Prima di promuovere il progetto – spiega il Direttore Marketing di Coop Liguria, Luigi Pestarino – abbiamo preferito testare il corretto funzionamento dei primi due eco-compattatori installati questa estate presso gli Ipercoop di Albenga e Carasco. Non avendo riscontrato criticità, stiamo procedendo con le installazioni in altri negozi. L’iniziativa rientra in un accordo di partnership siglato dalla nostra Cooperativa, sempre attenta ai temi ambientali, con COREPLA, il Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Plastica. L’obiettivo è semplice: incentivare la raccolta differenziata collocando gli eco-compattatori in luoghi ad altissima frequentazione, come i nostri punti vendita, e prevedendo una premialità per chi differenzia i propri rifiuti”.

La raccolta effettuata dagli eco-compattatori RECOPET è particolarmente virtuosa perché selettiva: al loro interno, infatti, non si possono conferite tutti gli imballaggi in plastica ma solo quelli in PET, cioè le bottiglie utilizzate nel settore alimentare per acqua, succhi e soft drink.

“COREPLA – dichiara il direttore operativo Antonio Protopapa – mira a ottimizzare l’efficacia della raccolta dedicata agli imballaggi in plastica intercettando le bottiglie che oggi sfuggono ai flussi di raccolta, oppure vengono disperse nell’ambiente. La plastica è un bene prezioso e attraverso questa raccolta selettiva crediamo sia possibile promuovere la cultura della sostenibilità grazie a un modello reale di economia circolare”.

Per utilizzare gli eco-compattatori RECOPET è indispensabile scaricare la app RECOPET, disponibile gratuitamente sugli store digitali, e seguire le istruzioni. Il QR code che rimanda alla app è stampato su ogni eco-compattatore. Le bottiglie vanno conferite nell’apposito spazio, una alla volta, senza che siano state schiacciate e l’etichetta con il codice a barre deve essere ben leggibile. Sulla app si possono consultare sia i “punti partner” accumulati ai fini dell’erogazione del buono sconto Coop (uno per ogni bottiglia o flacone conferito), sia i punti COREPLA accumulati che, raggiunta una certa soglia, danno diritto a richiedere premi in plastica riciclata.

Per ottenere un buono sconto del valore di 5 euro, da spendere in qualsiasi punto vendita di Coop Liguria su una spesa minima di 50 euro, è necessario conferire 200 contenitori. Al raggiungimento di tale soglia, l’utente riceverà una mail dalla app RECOPET che andrà mostrata in cassa per ottenere la riduzione.