Savona. Allarme incendio nella notte. È scattato a Savona, intorno all’1.30.

A prendere fuoco, in corso Colombo, nei pressi della piscina comunale, è stato uno scooter.

Ancora da capire le cause che hanno dato origine alla fiamme, chiaramente visibili anche a distanza.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento l’incendio. Per fortuna nessuno è rimasto ferito in seguito all’accaduto e non risultano altri mezzi coinvolti.