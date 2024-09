Santa Corona, c’è la firma del decreto sui 105mln dell’Inail per il nuovo monoblocco

Pietra Ligure. Passo in avanti per l’attesa realizzazione del nuovo Santa Corona a Pietra Ligure con il monoblocco ospedaliero. E’ stato infatti firmato il decreto interministeriale che impegna Inail a realizzare il nuovo ospedale con i 105 milioni di euro che mancavano per sostenere l’operazione di edilizia sanitaria, da 250 milioni di euro complessivi.

Il provvedimento è stato sottoscritto da tre ministri, Orazio Schillaci per il dicastero della Salute, Giancarlo Giorgetti per l’Economica, Marina Elvira Calderone per il Lavoro. Un passaggio amministrativo e procedurale essenziale nell’ambito della copertura finanziaria richiesta dal progetto, sul quale sono proseguiti in questi mesi gli incontri propedeutici all’iter realizzativo, una interlocuzione che ha visto coinvolti anche Regione, Asl 2 e lo stesso Comune pietrese.

Gli indirizzi programmatori in materia di ristrutturazione sanitaria e ammodernamento tecnologico per il Santa Corona erano stati stabiliti con delibera del Cipe.

La stessa Asl 2 aveva sviluppato una progettazione, comprensiva di fattibilità tenico-finanziaria, inviando tutta la documentazione al Cipe proprio per l’ammissione al finanziamento.

Nelle prossime settimane è attesa la ratifica del decreto in conferenza Stato-Regioni, a seguire, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sarà possibile iniziare con le gare d’appalto secondo il cronoprogramma dei lavori.

L’obiettivo del progetto è quello di efficientare una struttura considerata ormai vetusta, ma che ospita un Dea di II livello, con la costruzione di un monoblocco moderno e funzionale alle esigenze sanitarie della provincia savonese e non solo, mantenendo i padiglioni 17 e 18 per attività diurne e ambulatoriali: in tutto oltre 400 posti letto.

Tra gli aspetti anche di recente sollecitati dalla stessa amministrazione comunale, il nuovo Santa Corona prevede la garanzia di tutte le attuali attività e reparti, con la riattivazione del Punto nascite chiuso ormai dal novembre 2020.