Sanità ligure, PD all’attacco: “In nove anni servizi allo sfascio e buco da 200mln”

Ponente. “Incapace a sviluppare e migliorare la sanità ligure è stata la Giunta Toti e tutto il centrodestra al governo della Regione. L’assessore Scajola si ostina a guardare indietro e a scaricare su altri responsabilità che sono solo loro. Non prendiamo nessuna lezione da chi in 9 anni di governo non è riuscito ad inaugurare nessuno degli ospedali promessi; ha riempito le strutture con medici e infermieri di cooperative private e ha portato la Regione ai limiti del commissariamento, con un buco di bilancio sanitario di oltre 200milioni”.

Così il consigliere regionale del Partito Democratico Enrico Ioculano rispondendo all’assessore Scajola sulla sanità ligure, con riferimento non solo al nuovo ospedale di Taggia ma anche alle parole di Scajola sui risultati raggiunti per i servizi sanitari territoriali e le stesse Case di Comunità.

“Lo stesso coordinatore ligure di Fratelli d’Italia non ha potuto fare a meno di ammettere che Alisa è un ‘carrozzone’ inutile, di fatto confermando il fallimento della gestione del centrodestra. Quanto ripetiamo noi da anni”.

“I risultati di cui parla Scajola li vede solo lui e la sua coalizione, cittadini e personale invece vedono le gravi carenze con cui fanno i conti ogni giorno, tutte le volte che devono prenotare una vista, o quando il personale è costretto a turni massacranti per garantire un servizio. Questa è la realtà. Il resto solo discorsi” conclude l’esponente Dem, con la sanità pronta ad essere uno dei principali temi di scontro della campagna elettorale per le elezioni regionali.