Sanità, il M5S Liguria: “Alisa è stato un errore oppure no?”

Liguria. “L’incredibile incoerenza della Lega in materia di sanità. Dice infatti Rixi: ‘Chi dimentica il passato è condannato a ripetere i suoi errori’. Allora finalmente lo ammettono: il disastro Alisa non va dimenticato per evitare di ripetere l’obbrobrio di una Super Asl inutile e costosissima per la nostra sanità”. Lo dichiarano i candidati del M5S della Liguria alle Regionali 2024.

Secondo i pentastellati “non va dimenticata la vergogna delle liste d’attesa. E non vanno dimenticati i milioni dati al privato per tappare le falle causate dalla politica miope della Giunta Toti. E ancora, non vanno dimenticate le promesse a vuoto di un nuovo ospedale a La Spezia”.

“La Liguria ha bisogno di voltare pagina e ricostruire il suo futuro partendo da una sanità capace di dare risposte. Esattamente quanto non è mai avvenuto in 9 anni di destra al governo della Regione, con continue fughe di pazienti, liste cresciute a dismisura e conti da paura”.