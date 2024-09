Sanità, Gratarola: “Liguria promossa per trasparenza liste d’attesa, patto con i cittadini che ci sprona ad intervenire per dare risposte nelle aree di difficoltà”

Liguria. “La Liguria, secondo un’analisi della Fondazione Gimbe, e’ tra le sei regioni promosse per la trasparenza sulle liste di attesa”. Lo dichiara l’assessore regionale alla sanità Angelo Gratarola.

“La nostra regione- spiega – ha una rendicontazione pubblica completa e questo ci rende orgogliosi perché in questi mesi siamo stati in grado di recepire integralmente le linee che erano state proposte in Conferenza delle Regioni. Questo anche per quanto riguarda la gestione dei siti web, con la Liguria che è risultata tra le regioni migliori perché proprio attraverso la trasparenza e’ possibile mettere in campo le misure per contrastare le difficoltà che possono emergere per alcune prestazioni”.

“La trasparenza garantisce una sorta di patto: quello che funziona di meno viene infatti evidenziato e questo fa sì che si possa intervenire per dare al cittadino la migliore risposta possibile. Ci impegneremo sempre di più per trovare risorse e soluzioni”, conclude Gratarola.