San Filippo Neri: è subito Carparelli-show, tripletta alla Baia Alassio

Alassio. 48 anni, ma il viale del tramonto è ancora lontano. L’eterno Marco Carparelli non si fa attendere e alla prima chiamata risponde presente. Infatti, all’esordio con la San Filippo Neri, il centravanti, in passato giocatore di Sampdoria e Genoa, ha segnato tre gol. La firma pregiata di Carparelli ha permesso alla formazione ingauna di andare in vantaggio contro la Baia Alassio. Tuttavia, nel secondo i gialloneri hanno compiuto la rimonta, con le reti di Mehmetaj, Sacco e Gasco, per il definitivo 3-3.

Insomma, dopo l’ultima stagione al Borgio Verezzi, l’attaccante classe ’76 vuole rimanere uno dei protagonisti del calcio dilettantistico locale. E in attesa dell’inizio del campionato (e della pubblicazione del calendario), Carparelli ha voluto regalare un antipasto parecchio gustoso.