Rubano dalle cassette per le offerte in chiesa: arrestati un 65enne ed un 51enne

Savona. Sorpresi a rubare in chiesa: arrestati. È l’esito dei servizi di prevenzione e controllo del territorio attuati dal Questore di Savona.

Sabato pomeriggio, proprio a Savona, i poliziotti delle volanti hanno arrestato un 65enne italiano ed un 51enne straniero, con l’accusa di furto aggravato in concorso.

Poco dopo le 13, su segnalazione al numero di emergenza 112 NUE, i poliziotti sono intervenuti in corso Colombo dove due uomini, sono stati colti in flagranza di reato mentre cercavano di rubare il contenuto delle cassette per le offerte all’interno di una chiesa.

I due complici, avvalendosi di un metro a nastro con all’estremità del nastro biadesivo, sono riusciti ad asportare banconote e monete. Immediatamente fermati e trovati in possesso della refurtiva, sono stati arrestati dai poliziotti.

Tutto il maltolto è stato restituito, mentre i due uomini sono stati posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.