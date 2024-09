Rocco Invernizzi lancia la sua campagna regionale da Alassio: “Ascolto e dialogo per una Liguria migliore”

Alassio. Apertura e inaugurazione del point elettorale nel tardo pomeriggio di sabato 28 settembre per Rocco Invernizzi, candidato consigliere di Fratelli d’Italia alle prossime elezioni regionali con la lista “Giorgia Meloni per Bucci Presidente”. Un momento per dare il via ufficiale alla campagna elettorale e per creare un’occasione di incontro e confronto con i cittadini.

“Sono fermamente convinto che una politica autentica e trasparente nasca dall’ascolto e dal dialogo diretto con le persone. Questa inaugurazione rappresenta proprio l’inizio di un percorso che vuole essere partecipato, dove ogni cittadino può portare la propria voce e le proprie idee. Questa avventura parte da Alassio, la mia città, che amo e dove per 20 anni ho servito i miei concittadini. Grazie a questa lunga esperienza nell’amministrazione pubblica, ho maturato la decisione di candidarmi alle regionali per servire non solo Alassio, ma tutta la regione Liguria e la provincia di Savona”, ha detto Invernizzi nel suo discorso ai presenti e introducendo brevemente alcuni dei punti in programma: infrastrutture, ambiente, industria, blue economy, balneari, con una particolare attenzione alla sanità.

“Le infrastrutture sono fondamentali: quelle viarie, portuali e telematiche. Come ha detto il presidente Bucci, le infrastrutture sono essenziali anche per il turismo – spiega il candidato consigliere regionale alassino – Un altro punto cruciale sarà l’ambiente. Sul rigassificatore, il presidente Bucci è stato chiaro devono essere collocati dove si trovano le linee di distribuzione del gas, ovvero sull’Adriatico e a Piombino. Pertanto, non è opportuno posizionarli a

Savona che, pur essendo classificata come città industriale, sta sviluppando anche un’importante vocazione turistica. Dobbiamo quindi tutelare l’ambiente in questo contesto”.

Sul tema dell’industria savonese, Invernizzi afferma: “Dobbiamo rivalutare la Val Bormida, culla dell’industria ligure. Sarà importante recuperare aree come l’ex Acna di Cengio e Ferrania, bonificandole e trasformandole in retroporti per Savona, creando così nuovi posti di lavoro. Durante l’amministrazione Bucci, il comune di Genova ha

triplicato i posti di lavoro e l’obiettivo è fare lo stesso a livello regionale, soprattutto nelle valli della Val Bormida, che hanno un grande potenziale e ospitano imprese importanti. Pochi sanno, ad esempio che la Val Bormida è anche sede di molti allevamenti bovini, in particolare di vacche piemontesi, che servono la filiera dei macellai liguri. Incentiveremo queste attività con sgravi fiscali per renderle competitive a livello nazionale e internazionale”.

Altro punto chiave del programma Bucci, sarà la Blue Economy. “Riguarda tutto ciò che concerne il mare. Bucci ha già applicato con successo questo modello a Genova e ora vuole estenderlo all’intera Liguria. Nei prossimi cinque anni, la Regione avrà un occhio di riguardo per le imprese turistiche, in particolare quelle balneari, che si trovano

ad affrontare il problema della direttiva Bolkestein. Il comune di Genova è stato il primo a introdurre criteri per la riassegnazione delle concessioni balneari, e ora, con la nuova norma nazionale, la Liguria si impegnerà a introdurre le modifiche necessarie per tutelare queste imprese e favorire lo sviluppo del turismo”

La sanità è un altro tema sensibile che tocca da vicino le persone. Nel merito il candidato consigliere regionale Invernizzi rassicura: “Il presidente Bucci, che ha vissuto in prima persona le problematiche sanitarie, ha promesso di riaprire gli ospedali, in particolare i pronto soccorso di Albenga e Cairo Montenotte. Per farlo, però, sarà necessario dotarli dei servizi indispensabili, come ad esempio il reparto di traumatologia, chirurgia, cardiologia. In questo modo si potrà rendere operativo al 100% il presidio sanitario. Sulla sanità – precisa Invernizzi – Bucci è stato molto chiaro: ci sarà una riorganizzazione per evitare sprechi, che porterà anche a dimezzare le liste di attesa facendo lavorare di più le macchine già operative”.

Tra i presenti all’inaugurazione, il sindaco Marco Melgrati, diversi amministratori comunali di Alassio e di Comuni limitrofi e la candidata consigliere regionale Silvia Rozzi.