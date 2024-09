Riviera Beach Volley e Beachille riportano il grande beach volley a Ceriale

Ceriale. Due week end di grande Beach Volley a Ceriale con Beachille e tre tornei amatoriali e un serie beach B2 targato Riviera Beach Volley.

Con il montaggio di un campo da beach volley ufficiale e regolamentare presso l’arenile della centralissima Piazza della Vittoria e l’impiego del campo dello stabilimento San Sebastiano, il programma prevede sabato 21 settembre un torneo multilevel 2×2 maschile e femminile e domenica 22 un misto 2×2 sotto l’organizzazione di Beachille, nuova e crescente realtà sportiva che si muove tra Pietra Ligure, Varigotti e Loano con grande partecipazione di giovanissimi.

Sarà invece in scena un serie beach B2 maschile sabato 28 settembre e un B2 femminile domenica 29 settembre con il Riviera Beach Volley pronto a proseguire il suo programma estivo e autunnale federale.

Grazie al patrocinio e al sostegno del Comune di Ceriale e dell’assessorato al turismo guidato da Daniele Gaglioti l’arena naturale di Piazza della Vittoria diventerà palcoscenico ideale per manifestazioni amatoriali e federali di grande spessore con questa prima inaugurazione che prevede l’afflusso di atleti non solo liguri ma anche piemontesi e lombardi.

“Il comune di Ceriale è lieto di ospitare due tornei di beach volley uno open (amatoriale) a cura di beachille e uno di carattere federale Fipav organizzato da Riviera beach volley – spiega l’assessore Gaglioti – saranno due week end all’insegna della promozione sportiva, del divertimento e anche un modo per allungare la stagione e vivere Ceriale”.

“Sono doverosi i ringraziamenti a chi ha potuto far sì che Ceriale diventi meta della Tappa Menabrea in primis gli uffici comunali e poi gli sponsor locali come Fotottica del Borgo e Pasticceria Mambrin”.