Quiliano. Riuscita con esito positivo la prima tappa, svoltasi a Quiliano, del progetto europeo “Twinning In Community”, avente quale tema “A gymnasium for democracy and reading to join”. Il programma degli eventi si è infatti sviluppato nelle giornate di venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 settembre 2024, scandite dalla partecipazione a convegni, laboratori e visite nel territorio quilianese. Hanno partecipato le delegazioni del Comune gemellato di Ajdovščina (25 ospiti, di cui 17 ragazzi dagli 8 ai 15 anni), i giovani ragazzi del C.C.R.R. di Quiliano, alcuni componenti del Comitato di gemellaggi e altri partecipanti.

“Questa prima fase di “Twinning In Community” rappresenta per la nostra Amministrazione – dichiarano il sindaco Nicola Isetta e l’assessore ai gemellaggi Nadia Ottonello – una tappa significativa del percorso, già avviato durante il nostro precedente mandato, finalizzato a far ripartire i rapporti di amicizia, gemellaggio, vicinanza e condivisione delle buone politiche con il Comune sloveno di Ajdovščina. Attraverso la collaborazione con gli Uffici della Commissione Europea, l’AICCRE Liguria, e con il coordinamento gestionale e amministrativo dell’Ufficio Segreteria del Sindaco, abbiamo compiuto un ulteriore passo in avanti per la promozione dei valori di democrazia, partecipazione, crescita condivisa e solidale del nostro territorio, sulla base dei principi della nostra Costituzione e degli atti fondativi dell’Unione Europea, nel solco della lezione lasciataci dal manifesto di Ventotene. Un percorso, questo, che intendiamo proseguire già durante il 2025 con la trasferta della delegazione di Quiliano ad Ajdovščina”.

Durante i tre giorni a Quiliano, si è sviluppato un significativo interscambio tra la Biblioteca Lavričeva knjižnica di Ajdovščina e la Biblioteca Civica Andrea Aonzo di Quiliano, anche attraverso l’approfondimento e conoscenza di esperienze maturate e l’interscambio di alcuni libri.

Da segnalare inoltre il convegno svoltosi nella giornata di sabato 7 settembre, presso l Sala Consiliare, sul tema “Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze – un esperienza che dura nel tempo”. Durante tale occasione gli amici della delegazione slovena hanno potuto conoscere la buona pratica di successo adottata dalla Città di Quiliano a partire dall’anno 1998, che ha permesso di formare ed educare diverse generazioni di giovani quilianesi alla vita e partecipazione democratica. Nel corso di tale convegno, coordinato dall’Assessore Nadia Ottonello, sono state illustrate le testimonianze degli ex Sindaci dei precedenti Consigli Comunali dei Ragazzi.

Un altro momento significativo è stato rappresentato dal workshop dal titolo “Dialoghi d’immagini”, che ha permesso alle delegazioni di Quiliano e Ajdovščina di condividere un esperienza nel campo della bibliopedagogia, dell’andragogia e della lettura inclusiva.

Durante i tre giorni, le delegazioni hanno anche effettuato apposite visite guidate presso il Palazzo Comunale, Villa Maria, il Palasport e il Parco di San Pietro in Carpignano.

Al termine di questa prima tappa, i ragazzi di Quiliano e Ajdovščina hanno compilato i questionari di gradimento, finalizzati a conoscere le reazioni derivanti dalle giornate condivise. Le reazioni sono state positive, a partire dalla condivisione reale e diretta con persone coetanee, dalla possibilità di comunicare e stringere nuovi rapporti personali, e collaborare con propri coetanei provenienti da un altro Stato. La consegna degli attestati di partecipazione e i saluti finali con un arrivederci presto ad Ajdovščina hanno quindi coronato questo intensissimo fine settimana che è destinato ad entrare nella storia recente della Città di Quiliano.

I contenuti, il materiale e foto e video dei tre giorni di workshop sono in corso di inserimento nell’apposita sezione presente nel sito istituzionale della Città di Quiliano, al seguente link.